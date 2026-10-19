San Martín ya tiene sus elegidos para el Pre Cosquín certamen "Nuevos Valores" 2027

Este viernes 16 y sábado 17 de octubre se realizó en el Complejo Ceferino Namuncurá el Pre Cosquín certamen “Nuevos Valores” de la delegación San Martín , un nuevo espacio que suma oportunidades para quienes aspiran a ser parte del Festival Nacional de Folclore, uno de los eventos vinculados al género más importante del país. Con una interesante presencia de artistas de Mendoza como de distintos puntos de la provincia, finalmente se conformó la delegación.

La primera cita la tuvo la música. Solistas, dúos y bandas llegaron hasta el predio para compartir sus propuestas cargadas de novedad, talento y también la esperanza de conquistar al jurado que estuvo siguiendo cada instante del certamen. La lluvia también se hizo presente durante la velada, acompañando cada momento, pero con la suavidad suficiente para no interrumpir lo que sucedía sobre el escenario.

El jurado de la primera jornada estuvo integrado por el licenciado y profesor de artes musicales de Salta, Aarón Torres; el reconocido musico provincial Daniel “Lechuga” García; y el guitarrista y compositor Lucas Maureira. Luego de varias horas de competencia, sobre las 3 am los locutores Lito Soria y Pablo Bauhoffer dieron a conocer los artistas elegidos para representar al departamento a nivel nacional.

Lautaro Ortiz y Yanina Carrizo fueron los elegidos en Solista Vocal, Torzal Dúo, de Mendoza, ganaron en el rubro Dúo Vocal. Por su parte “Las hojas del otoño” de Los Parhelios fue la propuesta ganadora en Canción Inédita; mientras que los jóvenes de Periferia Folk aganaron en el rubro Conjunto Vocal. Cabe mencionar que Expresión Oral y Conjunto Instrumental, pese a haber elegidos que pasaron a la final no lograron el aval del jurado para seguir a la siguiente instancia.

Solo pasaron algunas horas para que nuevamente el escenario del complejo sanmartiniano se volviera a llenar de vida, esta vez con el turno de la danza. Por las tablas pasaron grupalidades tanto de la provincia como de Mendoza, malambistas y bailarines que no solo llevaban sus propuestas, la cuales vienen desarrollando desde hace meses, sino también con la esperanza de ser elegidos por los jurados elegidos para la ocasión.

La decisión quedó en manos de la bailarina, actriz, coreógrafa y docente Silvia Zerbini; la licenciada en folklore con mención en danzas folklóricas y tango por la UNA, Daniela Araceli Ortiz; y el instructor, docente y coreógrafo Juan Manuel Peletier. Ante una velada que acompañaba, sin lluvia y con algo de viento, a medida que fueron pasaron las horas se fueron definiendo primero los finalistas y luego los ganadores.

Pilar Carrizo se quedó con el rubro Solista de Malambo Femenino; y Santiago Manrique hizo lo suyo en Malambo Masculino. Por su parte, Merina Quiroga y Martín González fueron los elegidos en Pareja Tradicional, y una vez más, Marisel Illañez y Javier Farías fueron los elegidos en Pareja Estilizada. La Huella fue la formación elegida en Conjunto de Malambo; y El Arenal se quedó con el rubro Conjunto de Baile.

De esta manera la provincia con sus dos delegaciones, San Juan y San Martín, llegará hasta el certamen que se estará llevando a cabo en Córdoba del 4 al viernes 15 de enero, mientras que las finales para definir los ganadores que luego formarán parte del 67° Festival Nacional de Folklore, se realizarán el sábado 16 y domingo 17 de enero.

Además, el lunes 18, se llevará a cabo nuevamente la Noche de Ganadores, la instancia en la que los triunfadores en cada rubro del certamen pueden mostrar sus propuestas ampliadas y sin las exigencias de la competencia. Cada una de las instancias se llevará a cabo en la Plaza Próspero Molina.