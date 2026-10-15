San Martín invita a celebrar el Día de la Madre con una jornada especial de senderismo al atardecer

En el marco de las festividades por el Día de la Madre, el municipio de San Martín, bajo la gestión de la intendenta Analía Becerra, invita a vecinos, familias y visitantes a participar de una atractiva e innovadora propuesta al aire libre para disfrutar de la naturaleza y los cautivadores paisajes del departamento.
La iniciativa busca convocar a la comunidad a compartir un momento diferente, promoviendo hábitos saludables, la recreación y el encuentro familiar en torno a uno de los puntos emblemáticos de la provincia.
Los senderos de San Martín por conocer
La cita tendrá lugar el próximo sábado 17 de octubre, dando inicio puntualmente a las 15. La actividad se desarrollará en los hermosos senderos del Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá, un entorno ideal para contemplar lo que la organización destaca como "el mejor atardecer de San Juan".
La caminata tendrá una duración aproximada de 4 horas y contará con un nivel de dificultad media con pendiente, por lo que se recomienda asistir con ropa cómoda y la preparación adecuada para el terreno.
Equipamiento e insumos obligatorios
Para garantizar la seguridad y la comodidad de todos los participantes durante la travesía, la organización ha dispuesto una lista de elementos obligatorios que cada asistente debe llevar en su equipaje personal:
- Mochila adecuada para el traslado de pertenencias.
- 1 litro de agua por persona para mantener una correcta hidratación.
- Frutas, frutos secos u otros alimentos ligeros para reponer energías.
- Gorra, lentes de sol y protector solar para resguardarse de la exposición solar.
- Linterna, fundamental para el tramo final del recorrido al caer la tarde.
- Equipo de mate, ideal para compartir al finalizar la caminata.
Informes e inscripciones
A través de estas iniciativas, el municipio de San Martín reafirma su compromiso con el desarrollo del turismo local y la promoción de actividades recreativas saludables en contacto directo con el entorno natural.
Quienes deseen obtener más información o realizar la inscripción previa para asegurar su lugar en esta caminata guiada, pueden comunicarse directamente al teléfono 264 465-8724 (disponible también vía WhatsApp).