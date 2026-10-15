San Martín invita a celebrar el Día de la Madre con una jornada especial de senderismo al atardecer

La actividad, organizada por el municipio de San Martín, se realizará el próximo sábado 17 de octubre.

En el marco de las festividades por el Día de la Madre, el municipio de San Martín, bajo la gestión de la intendenta Analía Becerra, invita a vecinos, familias y visitantes a participar de una atractiva e innovadora propuesta al aire libre para disfrutar de la naturaleza y los cautivadores paisajes del departamento.

La iniciativa busca convocar a la comunidad a compartir un momento diferente, promoviendo hábitos saludables, la recreación y el encuentro familiar en torno a uno de los puntos emblemáticos de la provincia.

Los senderos de San Martín por conocer La cita tendrá lugar el próximo sábado 17 de octubre, dando inicio puntualmente a las 15. La actividad se desarrollará en los hermosos senderos del Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá, un entorno ideal para contemplar lo que la organización destaca como "el mejor atardecer de San Juan".

La caminata tendrá una duración aproximada de 4 horas y contará con un nivel de dificultad media con pendiente, por lo que se recomienda asistir con ropa cómoda y la preparación adecuada para el terreno.

Equipamiento e insumos obligatorios Para garantizar la seguridad y la comodidad de todos los participantes durante la travesía, la organización ha dispuesto una lista de elementos obligatorios que cada asistente debe llevar en su equipaje personal: