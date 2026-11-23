Un grupo de 50 vecinos y trabajadores de la construcción de San Martín avanza en una capacitación gratuita centrada en el uso y la manipulación de ladrillos termoeficientes . La propuesta busca actualizar saberes en obra, incorporar criterios de eficiencia energética a la práctica cotidiana y ampliar las posibilidades de inserción o mejora laboral.

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El tercer encuentro del ciclo tuvo lugar en las instalaciones de Industrias Chirino , donde los asistentes pasaron de la teoría al terreno con actividades prácticas guiadas por personal técnico y calificado de la firma. El trabajo en planta y en espacio de práctica permitió que los participantes manipularan las piezas, observaran su comportamiento constructivo y resolvieran dudas habituales de obra en contacto directo con quienes conocen el producto desde su fabricación y aplicación.

La iniciativa reúne a un perfil variado de asistentes, reflejo tanto de las necesidades de actualización del sector como del interés comunitario por adquirir competencias técnicas concretas. Entre los inscriptos se cuentan albañiles, oficiales, ayudantes, plomeros y otros trabajadores vinculados a la construcción , perfiles que cotidianamente enfrentan los desafíos de la ejecución en obra y que encuentran en estas instancias una vía para sumar valor agregado a su oficio.

A ellos se suman vecinos que se sumaron por iniciativa propia , motivados por aprender una técnica constructiva actual, reconvertir su perfil laboral o contar con herramientas prácticas para proyectos propios y futuras oportunidades de trabajo. En un contexto en el que la especialización técnica suele marcar la diferencia a la hora de conseguir empleo o presupuestar trabajos de mayor complejidad, la articulación entre el Estado local y el sector privado aparece como un puente clave.

La coordinación general está a cargo de la Dirección de Educación de la Municipalidad de San Martín , dentro de una línea de trabajo orientada a promover la formación para el trabajo y jerarquizar los oficios tradicionales mediante capacitaciones gratuitas y accesibles para los habitantes del departamento.

Los Ladrillos termoeficientes ganan terreno

Más allá de la práctica en sí, el eje conceptual de la capacitación pone el foco en una tecnología constructiva pensada para responder a dos demandas urgentes: el confort habitacional y la reducción del gasto energético.

Los ladrillos termoeficientes son piezas cerámicas huecas desarrolladas para ofrecer una aislación térmica equivalente a la de un muro doble convencional, pero resolviendo el cerramiento en una sola pasada de obra. Su diseño interno incorpora una mayor cantidad de cámaras de aire y geometrías pensadas para reducir el puente térmico, es decir, esos puntos o trayectos por donde el calor o el frío se transfieren con mayor facilidad a través de la envolvente edilicia.

Al limitar ese intercambio térmico indeseado, las viviendas y edificaciones logran mantener una temperatura interior más estable a lo largo del día, disminuyendo la exigencia sobre los equipos de calefacción y refrigeración.

Tres aportes centrales en la obra y en el consumo

Aislación térmica: al sumar más cámaras de aire dispuestas de manera perpendicular al flujo de calor y atenuar los puentes térmicos, estas piezas alcanzan un desempeño aislante comparable al de un muro doble tradicional, evitando en muchos casos la necesidad de añadir capas aislantes complementarias.

al sumar más cámaras de aire dispuestas de manera perpendicular al flujo de calor y atenuar los puentes térmicos, estas piezas alcanzan un desempeño aislante comparable al de un muro doble tradicional, evitando en muchos casos la necesidad de añadir capas aislantes complementarias. Ahorro energético: en materia de consumo, desarrollos de la industria como los de fabricantes como Cunmalleu y líneas como DM20 refieren ahorros de hasta un 40% en la energía destinada a climatización en comparación con soluciones convencionales, un rendimiento que varía según el diseño arquitectónico, la orientación y las condiciones generales de cada obra.

en materia de consumo, desarrollos de la industria como los de fabricantes como Cunmalleu y líneas como DM20 refieren ahorros de en comparación con soluciones convencionales, un rendimiento que varía según el diseño arquitectónico, la orientación y las condiciones generales de cada obra. Tiempos y ejecución: como permiten levantar el cerramiento en una única etapa constructiva, facilitan un avance más ágil en obra y contribuyen a recortar determinados costos asociados a la ejecución de un muro doble clásico.

Oficio y calidad constructiva en San Martín

La realización de esta tercera jornada en Industrias Chirino subraya la importancia de que las capacitaciones técnicas se desarrollen en entornos reales y con acompañamiento especializado. Para quienes trabajan en la construcción, conocer las particularidades de manipulación, asentamiento y resolución de encuentros en piezas termoeficientes no solo evita errores de ejecución que comprometan la aislación, sino que también permite defender un trabajo más calificado frente a clientes y empleadores.

Con 50 vecinos involucrados y el recorrido ya puesto en marcha, la propuesta del municipio de San Martín consolida un espacio donde la formación gratuita, el intercambio entre pares de distintos oficios y la incorporación de materiales orientados a la eficiencia energética confluyen con un objetivo concreto: mejorar la calidad de lo que se construye y fortalecer las herramientas laborales de la comunidad.