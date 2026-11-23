El apostador de la provincia acertó cinco números en el Quini 6 sorteado este domingo 22 de noviembre.

La suerte volvió a hacer escala en San Juan de la mano del Quini 6. Durante el sorteo realizado este domingo 22 de noviembre, un apostador sanjuanino se convirtió en uno de los flamantes ganadores de la modalidad Siempre Sale.

El ticket ganador confeccionado en la provincia logró cinco aciertos sobre la combinación favorecida compuesta por los números 07, 17, 22, 28, 31 y 34. El pozo total de esta categoría ascendía a $485.734.644,00 y fue repartido entre 52 apuestas ganadoras en todo el país, lo que le garantizó al afortunado sanjuanino un premio individual de $9.341.050,85 antes de los descuentos impositivos de ley.

Los resultados completos del sorteo dominical En contraste con la alegría desatada en el Siempre Sale, las modalidades principales del Quini 6 no registraron ganadores con seis aciertos y acumularon sus millonarias recompensas para la próxima edición. En el Tradicional Primer Sorteo, donde salieron el 03, 04, 10, 18, 20 y 36, el primer premio de más de $1.219 millones quedó vacante, aunque 54 jugadores se llevaron poco más de un millón de pesos cada uno con cinco aciertos.

Una situación idéntica ocurrió en La Segunda del Quini, cuyos números sorteados fueron el 03, 16, 17, 19, 26 y 37, dejando sin dueño el premio mayor de $1.100 millones y premiando a 33 apostadores en el segundo escalón. Por su parte, la modalidad Revancha —con las bolillas 05, 15, 18, 25, 41 y 42— también declaró vacante su pozo superior a los $3.712 millones. Finalmente, el Premio Extra repartió $200 millones entre 1.099 ganadores, otorgando $181.983,62 a cada boleto favorecido.