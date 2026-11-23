El Gobierno provincial encabezó un sentido reconocimiento a los Veteranos de Guerra durante la máxima celebración de los sanjuaninos.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 vivió uno de sus momentos más profundos y conmovedores en el escenario mayor, donde el Gobierno de San Juan rindió un especial homenaje a los Veteranos de Guerra de Malvinas. Ante una multitud que colmó el predio, la celebración dejó por unos minutos el despliegue artístico habitual para abrir paso a la memoria colectiva, el respeto y la gratitud hacia los excombatientes que defendieron la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

La ceremonia puso en valor la historia y el sacrificio de los jóvenes argentinos que en 1982 fueron convocados al conflicto bélico, haciendo especial hincapié en el coraje de los sanjuaninos que dejaron sus hogares, trabajos y familias para acudir al llamado de la Patria. El clima de emoción envolvió todo el predio a través de la proyección de un video alusivo que repasó pasajes de aquella gesta histórica, seguido por los acordes de la Marcha de Malvinas, entonada con fervor y acompañada por un cerrado aplauso del público presente.

El acto oficial contó con la participación del gobernador Marcelo Orrego, quien estuvo acompañado en la entrega de distinciones a los veteranos por la ministra de Gobierno, Laura Palma; el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos; y la directora de Culto y ONG, Marta Picón. Las autoridades destacaron el rol fundamental de los excombatientes como ejemplos vivos de entrega y patriotismo para las nuevas generaciones.