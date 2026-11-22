Los pasajeros valoraron la rapidez, comodidad, puntualidad y seguridad de los colectivos dispuestos por el Ministerio de Gobierno para trasladarse hasta la Ciudad Deportiva, donde se desarrolla la feria y los espectáculos de la celebración.

Uno de los servicios más destacados por sanjuaninos y turistas durante la Fiesta Nacional del Sol fue el transporte gratuito dispuesto por el Ministerio de Gobierno, que permitió a miles de personas trasladarse hasta la Ciudad Deportiva, en Pocito, para disfrutar de la feria y de los espectáculos en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

Quienes utilizaron el servicio coincidieron en resaltar la rapidez, comodidad, puntualidad y seguridad de los colectivos. Además, destacaron que las unidades contaban con aire acondicionado, un detalle valorado por los pasajeros durante los traslados.

El operativo contempló salidas desde distintos puntos de la provincia, incluyendo plazas departamentales y diferentes sectores del Gran San Juan. Los recorridos también abarcaron diversas calles para facilitar el ascenso de los pasajeros y garantizar que pudieran llegar al predio sin mayores complicaciones.

La Ciudad Deportiva, ubicada en Pocito, sobre Ruta Nacional 40, entre calles 6 y 7, concentra las principales actividades de esta edición de la Fiesta Nacional del Sol.

Puntos de partida por grupos Grupo Magenta: Capital y Rivadavia