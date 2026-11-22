Uno de los servicios más destacados por sanjuaninos y turistas durante la Fiesta Nacional del Sol fue el transporte gratuito dispuesto por el Ministerio de Gobierno, que permitió a miles de personas trasladarse hasta la Ciudad Deportiva, en Pocito, para disfrutar de la feria y de los espectáculos en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Alejo Chancay.
Quienes utilizaron el servicio coincidieron en resaltar la rapidez, comodidad, puntualidad y seguridad de los colectivos. Además, destacaron que las unidades contaban con aire acondicionado, un detalle valorado por los pasajeros durante los traslados.
El operativo contempló salidas desde distintos puntos de la provincia, incluyendo plazas departamentales y diferentes sectores del Gran San Juan. Los recorridos también abarcaron diversas calles para facilitar el ascenso de los pasajeros y garantizar que pudieran llegar al predio sin mayores complicaciones.
La Ciudad Deportiva, ubicada en Pocito, sobre Ruta Nacional 40, entre calles 6 y 7, concentra las principales actividades de esta edición de la Fiesta Nacional del Sol.
Puntos de partida por grupos
Grupo Magenta: Capital y Rivadavia
* Estación Córdoba.
* Parque de Rivadavia.
* Cipolletti y Benavídez.
* La Bebida: desde calle Comercio.
* La Bebida: desde calle Yornet.
* Marquesado, en el Parador del Ciclista.
Grupo Verde: Chimbas y Albardón
* Plaza de Chimbas.
* Parque de Chimbas.
* Plaza de Albardón.
Grupo Cian: Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio
* Plaza de Santa Lucía.
* Plaza de Alto de Sierra.
* Colón y San Lorenzo.
* Terminal de Caucete.
* Plaza de Caucete.
* Plaza de 9 de Julio.
* Las Chacritas.
Grupo Amarillo: Rawson, Pocito y Sarmiento
* Plaza de Villa Krause.
* San Miguel y República del Líbano.
* Plaza de Pocito.
* Carpintería.
* La Rinconada.
* Plaza de Media Agua.
* Los Berros.
Horarios del servicio
Los colectivos con destino al Estadio del Bicentenario circularán entre las 18 y las 22 horas. En tanto, los servicios de regreso comenzarán a funcionar a partir de las 19 y se extenderán hasta la finalización del último espectáculo artístico.
De esta manera, el Gobierno de San Juan pone a disposición de los asistentes una alternativa de traslado gratuita, accesible y organizada, para que los sanjuaninos de distintos puntos de la provincia puedan disfrutar de la Fiesta Nacional del Sol 2026 y regresar a sus hogares.