Los sanjuaninos y turistas sew dieron cita para disfrutar de una noche increíble.

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Este viernes 20 de noviembre, desde muy temprano los sanjuaninos y turistas llegaron al predio donde se ubica el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, para ser parte de la gran celebración de la provincia.

De acuerdo al conteo oficial, realizado sobre la medianoche, casi 70 mil personas estuvieron presentes en la primera jornada de una nueva edición de la FNS, disfrutaron de la feria gastronómica, las propuestas interactivas y el show central “Parque Triásico. Aventura y descubrimiento”.

También, de la feria de las empresas privadas que expusieron sus productos y servicios.