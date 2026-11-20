Con un amplio marco de público y la presencia de autoridades provinciales e invitados internacionales, Marcelo Orrego encabezó este viernes 20 de noviembre la apertura oficial de la Fiesta Nacional del Sol 2026 . En el escenario del Paseo Federal, el mandatario destacó el sentido de la celebración y la definió como una oportunidad para reunir a las familias y mostrar lo que representa San Juan.

Con recorridos por sus instalaciones y entrega de distinciones, DIARIO DE CUYO vivió su Networking empresario

Orrego recibió a autoridades de Chile y Austria en la previa de la Fiesta Nacional del Sol

“ Más que un espectáculo es una oportunidad de reencontrarnos en familia. La oportunidad de mostrar nuestra idiosincrasia, nuestra identidad, nuestras tradiciones, lo que somos ”, expresó durante su discurso.

Por tercer año consecutivo, Pocito es el epicentro de la Fiesta Nacional del Sol , con actividades distribuidas entre el Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay. La edición de este año tiene como temática el Parque Triásico , en homenaje a la identidad, la cultura y el patrimonio provincial, y reúne propuestas gastronómicas, feria temática, espectáculos locales y nacionales.

Durante su intervención, el gobernador agradeció la presencia de sanjuaninos, turistas y autoridades, entre ellas representantes de Chile y Austria. También hizo un repaso por las ediciones anteriores y recordó el contexto en el que comenzó a organizarse la celebración.

“ Cuando comenzamos no eran tiempos de fiesta, era tiempo de trabajar mucho, para poner este San Juan en condiciones y mirar hacia adelante ”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la incorporación de espacios vinculados al desarrollo económico y empresarial, como el FORUM de ideas, orientado a mostrar el potencial productivo de la provincia y generar vínculos con empresarios, embajadores y cónsules.

“Para que vengan empresarios comerciales, embajadores, cónsules, que den oportunidades a emprendedores, empresas, productores, y de esta manera tener la chance de poder mostrar todos nuestros productos al mundo”, señaló.

Orrego también agradeció el trabajo de los sectores artístico, cultural y de producción que participaron en la organización de la fiesta. Además, se refirió a las 19 candidatas a Emprendedoras del Sol y destacó el rol de las mujeres que impulsan proyectos y sostienen la economía familiar.

“Muchas de ellas trabajan silenciosamente, pero son las que mueven la economía doméstica, son aquellas que llevan esa idea a la acción, las transforman y hacen posible”, afirmó.

Para cerrar, resaltó la hospitalidad de los sanjuaninos y aseguró que su equipo trabaja para atender las necesidades inmediatas, avanzar en los temas importantes y proyectar el futuro de la provincia.

El tradicional corte de cinta y las autoridades presentes

El acto comenzó con la bendición de monseñor Jorge Lozano, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo, quien bendijo a los presentes, el predio y a las personas que trabajaron en la organización.

Luego del discurso del gobernador, se realizó el tradicional corte de cinta, que marcó oficialmente el inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Posteriormente, las autoridades recorrieron las instalaciones.

Acompañaron a Orrego el vicegobernador Fabián Martín, el gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Nicolás Juliá de la Vega, y otras autoridades chilenas. También participaron diputados nacionales, intendentes, ministros, secretarios de Estado, representantes de las fuerzas de seguridad, integrantes del Consejo Federal de Relaciones Externas y Gobierno Internacional y las candidatas a Emprendedoras del Sol.