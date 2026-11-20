La espera terminó y la Fiesta Nacional del Sol 2026 abrió sus puertas este viernes 20 de noviembre . Desde las primeras horas de la tarde, los sanjuaninos comenzaron a acercarse al Estadio San Juan del Bicentenario para ser parte de la primera noche de una de las celebraciones más importantes de la provincia, que tendrá como principales atractivos los shows de Turf y Tan Biónica.

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Pasadas las 19, los primeros espectadores ingresaron al predio ferial de Pocito. Familias con niños, grupos de adolescentes y amigos llegaron con anticipación para recorrer los distintos espacios, disfrutar de las propuestas gastronómicas y conseguir una buena ubicación para los espectáculos musicales.

El movimiento se intensificó en los alrededores del estadio, donde cientos de personas aguardaban la habilitación de los accesos a las tribunas y al campo. Muchos eligieron sentarse en el playón exterior para descansar antes de una noche que promete extenderse hasta después de la medianoche.

El acceso al escenario mayor estuvo organizado mediante sectores diferenciados para facilitar la circulación de los espectadores. La señalización permitió identificar los ingresos correspondientes a Platea Alta y Platea Accesible, Platea Baja y Sponsors, Popular Sur y Campo Sur, y Popular Norte y Campo Norte.

En los corredores de preingreso, vallados y ambientados con la temática de Parque Triásico, el personal de prevención y control realizó la verificación de las entradas digitales directamente desde los celulares de los asistentes.

El operativo permitió que el ingreso se desarrollara de manera fluida, mientras que muchos espectadores aprovecharon el servicio de colectivos gratuitos de RedTulum para llegar hasta el complejo ferial.

Turf y Tan Biónica, los protagonistas de la primera noche

La música será uno de los grandes atractivos de la jornada inaugural. El cronograma del escenario principal contempla la participación de artistas sanjuaninos desde las 21:30, quienes tendrán la responsabilidad de abrir la noche.

Luego llegará el turno de Turf, previsto para las 22:30, mientras que después de la medianoche se presentará Tan Biónica, uno de los números más esperados de esta edición.

Pero la actividad no se concentra únicamente en el estadio. A las 20 está previsto el acto oficial de apertura en el Paseo Federal y, desde las 21, el Velódromo Vicente Chancay recibirá el espectáculo "Parque Triásico. Aventura y descubrimiento", una puesta artística que reunirá a más de 350 artistas sanjuaninos.

Con música en vivo, gastronomía, stands departamentales y distintas propuestas culturales, la Fiesta Nacional del Sol puso en marcha su primera jornada con la llegada de cientos de sanjuaninos que se preparan para vivir una noche de celebración.