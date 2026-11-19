A horas de emprender el viaje a su tierra natal para sumarse a la Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2026 , Darío Barassi le dedicó este jueves un mensaje especial y cargado de humor a los sanjuaninos a través de una historia de Instagram, entre chistes sobre su atuendo, guiños a la temática de este año y una invitación abierta para reencontrarse este viernes.

Con el estilo descontracturado y cercano que suele emplear con su comunidad digital, el conductor y actor arrancó el video diciendo: “Bueno, bebitos, este gordo con este lookazo está a punto de irse para San Juan”.

En su publicación, Barassi hizo referencia al concepto central de esta edición, “Parque Triásico” , y anticipó lo que se viene en la máxima celebración de los sanjuaninos: “Se viene la Fiesta del Sol, va a ser una fiesta espectacular y voy a ir a estar ahí, estar presente, con los dinosaurios que me van a atrapar y todo”.

El tramo más emotivo del saludo llegó cuando le habló directamente al público local antes de viajar:

“Así que nos vemos, nos vemos el viernes. Voy a estar ahí en la apertura, así que espero encontrarme con todos los sanjuaninos, mis hermanos”.

Para despedirse, subió la apuesta con entusiasmo: “Vamos con todo a la Fiesta del Sol que se viene un fiestón... no, lo que sigue”.

De la campaña promocional a la noche inaugural en Pocito

El chiste sobre los dinosaurios conecta directamente con el spot oficial de la FNS 2026, pieza que tuvo a Barassi como protagonista combinando actuación y efectos especiales para presentar la propuesta temática de este año.

El conductor formará parte de la jornada inaugural de la fiesta, cuyas noches centrales se extenderán desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre en el complejo del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, en el departamento Pocito. La primera noche contará además con los shows en vivo de Turf y Tan Biónica.