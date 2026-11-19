El material completo de un violento cruce entre Wanda Nara y la China Suárez salió a la luz. La grabación, que dura más de dos minutos y medio, fue presentada por la actriz en el marco de una denuncia por amenazas contra la mediática, un hecho que generó gran repercusión en los medios y en las redes sociales.

El incidente ocurrió el 6 de noviembre en la casa de Mauro Icardi en Nordelta. Según las imágenes, la discusión escaló luego de que Wanda Nara se presentara en la propiedad alertada por mensajes de su hija mayor, Francesca, quien supuestamente había sido golpeada por su padre.

La China Suárez, junto a Martín Migueles, intentaba aclarar la situación, explicando que a la menor le habían quitado el celular y que ella había dicho algo por estar enojada.

En un momento de la conversación, Wanda Nara irrumpió enfurecida y lanzó graves insultos contra la China Suárez, a quien acusó de ser una “muerta de hambre” y “prostituta”, y la amenazó directamente: “Te voy a matar yo a palos”. Ante la escalada verbal, la actriz respondió desafiante, preguntando a quién iba a matar.

Fuentes cercanas a Wanda Nara indicaron que la conductora reaccionó de esa manera porque “le tocaron mis hijos, no respondí de mí”. Sin embargo, la gravedad de las amenazas vertidas en el video llevó a la China Suárez a presentar una denuncia judicial contra la mediática por violencia y solicitar un botón antipánico.

La grabación, que la propia actriz registró con su teléfono celular, muestra cómo el tono de la charla fue aumentando hasta convertirse en un escándalo. Se escucha a Wanda Nara decir: “En cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque te va a dejar en la calle y te va a cagar a palos a vos. Porque sos una negra de mierda que estás acá por plata”.

Las medidas judiciales y el pedido de botón antipánico

Agustín Rodríguez, abogado de la China Suárez, confirmó que se tomó la decisión de avanzar judicialmente debido a la “amenaza clara” y para “poner un límite y evitar que el día de mañana ocurra algo peor”. El letrado explicó que su defendida “no tenía nada que ver en esa situación y fue agredida gratuitamente, simplemente por estar ahí y por ser pareja de Icardi”.

Tras la difusión del video completo, la China Suárez utilizó sus redes sociales para expresar su postura, pidiendo que no la relacionaran con personas que no conocía y criticando duramente a los periodistas argentinos, a quienes calificó de “escoria” y “mafia” por, según ella, buscar ensuciar su nombre.