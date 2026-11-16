    • 16 de noviembre de 2026 - 10:36

    Wanda Nara denunció a la China Suárez por manipular a su hija para generar un conflicto

    Wanda Nara aseguró que Wanda Nara enfrentó a la China Suárez tras un tenso cruce en Nordelta por una supuesta manipulación a sus hijas.

    Wanda Nara denunció a la China Suárez por supuestas lesiones a su hija Francesca en Nordelta.
    Wanda Nara denunció a la China Suárez por supuestas lesiones a su hija Francesca en Nordelta.

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    El conflicto familiar entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez escaló tras la viralización de un video en Nordelta, donde la mediática denunció supuestas lesiones a su hija Francesca. El escándalo sumó un nuevo capítulo con la llegada desesperada de Nara al lugar para retirar a su hija, en medio de un fuerte cruce con la actriz.

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    Wanda Nara explicó que su reacción, que incluyó insultos y amenazas hacia la China Suárez, fue la de una madre desesperada. Cuestionó la actitud de la actriz, señalando que "una persona adulta trata de mentirosa a un menor", en contraposición a los discursos sobre la importancia de escuchar a los niños.

    La mediática detalló que el detonante de su furia fue escuchar a su hija referir que la China Suárez le había pedido mentir. "Ahí bajo de mi camioneta y ahí le empecé a decir de todo", relató Wanda, quien también aseguró que el video difundido está cortado y omite que la actriz "le empieza a dar órdenes a dos menores".

    Wanda Nara asegura que enfrentó a sus hijas

    Según el relato de Wanda Nara, la China Suárez habría intentado generar un conflicto entre sus hijas Francesca e Isabella. "Se sentó a picarle la cabeza a una criatura adelante de Martín", afirmó la mediática, sugiriendo que la actriz buscaba dividir a las hermanas y ser "funcional al macho".

    ¿Cómo fue la manipulación de la China Suárez?

    Wanda Nara insistió en que el video que circuló favorece a la China Suárez, ya que omite la parte donde ella le decía a la actriz que "no era digno obligar a mentir a dos criaturas". La mediática enfatizó su deseo de criar "chicos libres, que tengan la posibilidad de decir lo que sienten".

    La empresaria no teme a la filtración del video completo, argumentando que avalaría su propia versión y dejaría "muy mal parada a la China Suárez". Cuestionó la censura de un niño y la generación de pánico en uno que "quiere hablar".

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