El abogado de la China Suárez defiende a Icardi y niega citación de la actriz

El abogado de Eugenia Suárez desmintió una citación judicial en la causa de Wanda Nara contra Mauro Icardi y aseguró que el futbolista es víctima de persecución.

El abogado de China Suárez negó que la citaran judicialmente en la causa iniciada por Wanda Nara.

Compartir







El abogado de Eugenia “La China” Suárez, Agustín Rodríguez, salió públicamente a defender a Mauro Icardi ante las versiones de una citación judicial para su clienta en la causa iniciada por Wanda Nara. Rodríguez desmintió categóricamente que Suárez haya sido notificada como testigo en la investigación por presuntas lesiones a la hija de 11 años de la expareja.

En declaraciones al ciclo televisivo de Marina Calabró y Luis Ventura, el letrado insistió en que no existe información oficial sobre una convocatoria para la actriz. Si bien reconoció que el abogado penal de Icardi, Francisco Oneto, había planteado esa posibilidad, Rodríguez afirmó que su colega tendría sus propios elementos para evaluarla, pero que hasta el momento no hay notificación formal.

Rodríguez expresó su opinión sobre el conflicto, manifestando que considera a Mauro Icardi una víctima de una situación de persecución que sufre desde hace tiempo. Aseguró que la China Suárez acompaña a Icardi en este momento que calificó de desagradable y pidió a la Justicia que utilice todas las herramientas disponibles, como evaluaciones profesionales y Cámara Gesell, para esclarecer los hechos.

El avance de la causa judicial contra Icardi La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada por Wanda Nara, quien acusa al futbolista de presuntas lesiones contra una de sus hijas. El domingo 8 de noviembre, la Policía Bonaerense allanó la vivienda de Icardi en Nordelta, secuestrando dispositivos electrónicos y elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

El Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre concedió a Mauro Icardi la eximición de prisión bajo caución juratoria, pero se mantiene la medida cautelar que le impide acercarse o tener contacto con su hija durante 45 días. La Fiscalía de Género de Tigre dispuso actuaciones por lesiones y un reconocimiento médico legal para la menor.