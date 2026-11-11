    • 11 de noviembre de 2026 - 20:34

    El sanjuanino Lucas Bongiovanni vuelve a la tele con Emilia Attías

    Esta noche a las 21:00 h hará su tercera presentación en Es mi sueño, el reality musical de El Trece, para buscar un lugar en la gran final del certamen.

    ¿Será Lucas Bongiovanni la pareja artística de Emilia Attías en la final de Es mi sueño?

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    El cantante pidió el apoyo del público para seguir en carrera. "Es mi tercera aparición en 'Es Mi Sueño' por El Trece. Necesito el aguante de todos, que se enganchen y se prendan a la pantalla para hacer fuerza por este sueño que es de todos. ¡No me fallen hoy!", publicó en su convocatoria.

    Lucas Bongiovanni pidi&oacute; el apoyo de los sanjuaninos a trav&eacute;s de las redes

    Lucas Bongiovanni pidió el apoyo de los sanjuaninos a través de las redes

    Su paso por Es mi sueño

    La primera vez que cantaron juntos Emilia y Lucas fue en agosto pasado, cuando salieron a la pista en dupla para interpretar Sweet Child O' Mine, el clásico de Guns N' Roses. En aquella oportunidad, el sanjuanino recibió encendidos elogios por parte del jurado.

    En octubre, Bongiovanni volvió al programa para disputar la segunda ronda, instancia en la que se midió en los duelos frente a dos de sus compañeros de equipo. Con su versión de Shallow, logró avanzar y mantenerse entre los candidatos de Attías.

    "Ahora debo ganarle a mi próximo compañero. Falta un dueto más y ahí quedaría definido el dúo con Emilia que pasará a la final", había explicado el músico tras superar aquella etapa. Esta noche volverá al escenario con el objetivo de dar un paso más hacia la definición del ciclo.

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