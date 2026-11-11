La nueva apuesta que nace de la mano de la juventud en San Juan para celebrar el folklore y sus artistas

Es una realidad que en San Juan el folklore está cada vez ganando un mayor terreno. Con peñas prácticamente todos los fines de semana y un mayor auge de artistas vinculados al género, se sumará una nueva propuesta que busca ganar terreno y ser una alternativa para quienes desean pasar una velada diferente. Se trata de “Los jueves de Folk” , una propuesta que combinará peña, bandas en vivo y un espacio de encuentro que tendrá continuidad todos los jueves.

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La iniciativa es impulsada por el equipo de El Folklore está de Moda, un proyecto integrado principalmente por jóvenes que trabajan para difundir y generar nuevos espacios alrededor de la música folklórica. " Todo nace con la intención de habilitar una opción a la gente que le gusta el folklore, para que puedan salir y cortar la semana en un lugar diferente. Es un espacio impulsado por jóvenes, para jóvenes, con el foco puesto en el folklore" , explicó Jeremías Ahumada, integrante del equipo organizador, en diálogo con DIARIO DE CUYO.

La propuesta tendrá modalidad de peña, donde distintos artistas de la provincia pasarán por el escenario para compartir sus propuestas. El objetivo es no solo generar un espacio que le de mayor visibilidad a los músicos folklóricos locales, sino también que sea una fuente de trabajo.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es generar oportunidades para los músicos locales. La idea surgió, en parte, a partir del streaming que lleva adelante El Folklore está de Moda. Según contó Ahumada, inicialmente pensaron en ofrecer a los artistas que se suman en cada edición del programa la oportunidad de hacer un show y recibir una remuneración por su trabajo.

La idea fue creciendo y tomando forma hasta convertirse en una noche propia. La intención es que los músicos invitados al streaming puedan tener su espacio en el escenario y que, en cada fecha, se puedan sumar distintas bandas. "Tenemos un abanico de artistas muy grande, muchas sorpresas. Las mejores bandas de San Juan van a estar en nuestro escenario", adelantó el organizador.

De esta manera, con una cita semanal, distintos músicos podrán compartir su talento sobre el escenario, invitando al baile y al compartir que genera el folklore. Además, se busca generar un espacio en donde puedan convivir distintas generaciones que tengan a la disciplina como interés común.

Así, “Los jueves del Folk” buscará instalar una nueva costumbre en la agenda cultural sanjuanina: encontrarse a mitad de semana, compartir una peña y darle protagonismo a los artistas que mantienen viva la música de raíz popular.

El dato sobre la apertura “de Los jueves de Folk”

La primera entrega del ciclo contará con la presencia de La Nota y Los Arrieros Huaqueños. Además de la música en vivo, se hará el sorteo de un poncho entre quienes asistan vestidos con indumentaria gaucha. Todas las semanas se irá renovando la grilla de artistas.

La entrada es libre y gratuita, aunque se cobrará un derecho a show de $5.000 que se incluirá en la consumición. Desde la organización remarcaron que se trata de un valor accesible y que la intención es que los artistas reciban una remuneración por sus presentaciones.

Los jueves de Folk comenzarán a las 22 horas y se llevarán a cabo en Bernardo Restobar (Lateral de Circunvalación y Av. Ignacio de la Roza). Las reservas se pueden realizar al 2645101144, o en las redes sociales de la organización @losjuevesdelfolk y @elfolkestademoda.