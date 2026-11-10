El plantel de Desamparados del ´91, recalcó la juventud que hizo historia y recordó al eterno Polaco Sarmiento

En medio de las anécdotas y las risas del reencuentro de ese plantel de Sportivo Desamparados de 1991 , hubo un nombre que apareció una y otra vez: Ernesto "Polaco" Sarmiento, uno de los integrantes más queridos de aquel plantel, fallecido hace algunos años. Su ausencia física no impidió que estuviera presente en cada recuerdo de sus compañeros, que lo mencionaron con especial cariño.

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Ricardo "Ricky" Moya, quien compartió con él gran parte de su formación futbolística, fue uno de los que más emocionado lo recordó. " El Polaco ha sido más que un amigo de todos nosotros. Hicimos inferiores casi juntos, así que lo tenemos siempre en el corazón" , expresó.

El "Pato" Mallea también lo mencionó entre los futbolistas de mayor experiencia que ayudaron a sostener aquel equipo campeón. Para él, la convivencia entre los referentes y los más jóvenes fue una de las claves para alcanzar los dos títulos de 1991. "Junto con el Polaco éramos de los más grandes de ese plantel. El Polaco para nosotros era todo, era el mejor jugador que teníamos pero fuera del fútbol, un hermano para todos. Nos dolió mucho su pérdida porque se nos fue muy joven, pero siempre en cada juntada recordamos siempre las anécdotas junto a él", expresó el Pato.

Chiche Castro también recordó aquella combinación de experiencia y juventud . Junto al Polaco, Moya y otros futbolistas de recorrido, el grupo logró construir una identidad que se mantuvo durante toda la temporada.

La amistad que nació en aquellos años continúa hasta hoy. Los exjugadores mantienen un grupo de WhatsApp, se reúnen cuando pueden y siguen representando a Desamparados en el fútbol Senior jugando incluso, un torneo nacional. El paso del tiempo modificó sus rutinas y sus posibilidades físicas, pero no el vínculo que los une con el club y entre ellos.

Una nueva generación para terminar con la sequía

La identificación con el actual equipo no es solamente sentimental. Los históricos siguen de cerca sus actuaciones y consideran que la presencia de futbolistas surgidos de las inferiores, acompañados por jugadores experimentados, puede ser determinante para alcanzar el objetivo.

"Lo he visto muy bien al plantel. Los chicos, con mucha juventud, me hicieron recordar también cuando nosotros jugamos. Con humildad, con trabajo y con sacrificio se logran los objetivos", sostuvo Chiche Castro.

Moya, por su parte, destacó las condiciones de los juveniles que hoy integran el equipo de Mauricio Del Cero y valoró que muchos sean producto de la formación del club, como sucedía en aquel recordado plantel de 1991.

La ilusión tiene un peso especial: Desamparados no consigue un título oficial de la Liga Sanjuanina desde hace 35 años. Por eso, la Superfinal ante Atlético Minero representa mucho más que una definición deportiva. Es la posibilidad de que una nueva generación escriba su propia historia y que aquellos campeones puedan dejar de ser recordados como los últimos en levantar una copa.

Mientras esperan ese desenlace, los protagonistas de 1991 conservan intactos los recuerdos de una campaña inolvidable, la amistad construida en aquellos años y, sobre todo, la memoria de un compañero que sigue ocupando un lugar especial.

Porque para ellos, más allá de los títulos y las estadísticas, el Polaco Sarmiento continúa siendo parte de aquel equipo. Y ahora, en cada paso del nuevo Desamparados, también encuentran motivos para volver a ilusionarse.