Operativo y entradas listas en el Bicentenario: cómo se vivirá la gran definición entre Desamparados y Minero

Este martes a las 21:30, el Estadio Bicentenario albergará la gran Superfinal entre Desamparados y Atlético Minero en una jornada que contará con la presencia de ambas parcialidades.

El Estadio Bicentenario albergará la definición del campeón entre Desamparados y Minero.

La expectativa llegó a su punto máximo en el fútbol sanjuanino. Este martes a las 21:30, el Estadio San Juan del Bicentenario albergará la gran Superfinal de Primera División entre Sportivo Desamparados y Atlético Minero para definir al campeón anual de la Liga Sanjuanina de Fútbol, en una jornada que contará con la presencia de ambas parcialidades.

El choque definitivo promete cruzar dos realidades históricas. Atlético Minero, flamante campeón del Torneo Apertura, buscará quedarse con la Superfinal para alzar el primer título oficial de su historia. Del otro lado estará Desamparados, ganador del Clausura, que intentará cortar una sequía de 35 años sin festejos oficiales en el ámbito local.

La fiesta futbolística en Pocito comenzará a las 18:00 con la Superfinal de Cuarta División entre Sportivo Peñarol y Atenas de Pocito. Ante el marco de público esperado, la organización definió los aspectos logísticos y el esquema de accesos para garantizar la fluidez y la seguridad dentro del recinto.

Distribución de las parcialidades Para ordenar los ingresos y mantener a las hinchadas separadas, la diagramación en el Estadio del Bicentenario quedó establecida de la siguiente manera:

Sportivo Desamparados: Ocupará la Popular Norte y el sector Norte de la Platea Oeste Baja.

Atlético Minero: Se ubicará en la Popular Sur y el sector Sur de la Platea Oeste Baja.

Sportivo Peñarol: Ocupará el sector Norte de la Platea Oeste Alta.

Atenas de Pocito: Se situará en el sector Sur de la Platea Oeste Alta. Venta de las entradas Las entradas dispuestas por la Liga Sanjuanina de Fútbol ya se encuentran disponible para ambas parcialidades con los siguientes precios: