    • 9 de noviembre de 2026 - 10:25

    Se definieron los octavos del Clausura: los rivales de Boca y River y cómo quedó el cuadro de playoffs

    La fase regular llegó a su fin y quedaron confirmados los 16 equipos que siguen en carrera. Los octavos se disputarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, a partido único y en la cancha del mejor ubicado.

    Los octavos se disputarán a partido único el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, con localía para los equipos mejor ubicados.

    Los octavos se disputarán a partido único el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, con localía para los equipos mejor ubicados.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Torneo Clausura 2026 ya tiene definidos todos sus cruces de octavos de final. El cierre de la fase regular terminó de ordenar las posiciones de las zonas A y B y dejó armado el cuadro eliminatorio que llevará a los equipos hasta la gran final del sábado 12 de diciembre en La Plata.

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    Entre los enfrentamientos más destacados aparecen Boca ante Independiente Rivadavia en La Bombonera y River frente a Lanús en el Monumental. Rosario Central, primero de la Zona B, recibirá a Gimnasia de Mendoza, mientras que Instituto, líder de la Zona A, será local frente a Huracán.

    Los octavos se jugarán durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, una vez finalizada la ventana internacional. La Liga Profesional todavía debe oficializar el día y horario de cada encuentro, por lo que el cronograma detallado permanece pendiente de confirmación.

    Los 16 clasificados ya conocen su camino en la fase eliminatoria. Los octavos ser&aacute;n a partido &uacute;nico y con ventaja de local&iacute;a para los mejores ubicados en la fase regular.&nbsp;

    Los 16 clasificados ya conocen su camino en la fase eliminatoria. Los octavos serán a partido único y con ventaja de localía para los mejores ubicados en la fase regular.

    Todos los cruces de octavos de final

    El cuadro quedó dividido en dos sectores y cada eliminatoria se disputará en el estadio del conjunto que terminó mejor ubicado durante la fase de zonas.

    Lado izquierdo del cuadro:

    • Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B)

    • River Plate (4° B) vs. Lanús (5° A)

    • Argentinos Juniors (2° B) vs. Independiente (7° A)

    • Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B)

    Lado derecho del cuadro:

    • Rosario Central (1° B) vs. Gimnasia de Mendoza (8° A)

    • Defensa y Justicia (4° A) vs. Barracas Central (5° B)

    • Boca Juniors (2° A) vs. Independiente Rivadavia (7° B)

    • Gimnasia La Plata (3° B) vs. Newell's (6° A)

    Boca y River quedaron en lados diferentes

    Una de las particularidades que dejó la conformación del cuadro es que Boca y River solamente podrían enfrentarse en una eventual final. El Xeneize quedó ubicado en el sector derecho y comenzará su camino frente a Independiente Rivadavia, mientras que el Millonario aparece en la otra mitad y enfrentará a Lanús.

    También quedó abierta la posibilidad de un clásico rosarino en semifinales. Rosario Central y Newell's están dentro del mismo sector, aunque para encontrarse ambos deberán superar primero los octavos y posteriormente sus respectivos compromisos de cuartos de final.

    Boca llega además a esta instancia después de haberse consagrado campeón de la Tabla Anual, mientras Central terminó primero en su zona del Clausura. Argentinos también aparece entre los equipos mejor posicionados de la fase regular y tendrá la ventaja de jugar como local en la primera ronda.

    Cómo se juegan los playoffs

    Desde los octavos comienzan los partidos de eliminación directa. A diferencia de la fase regular, no habrá encuentros de ida y vuelta: cada llave se resolverá en un único partido y el mejor ubicado durante la primera etapa tendrá la localía.

    El formato establece:

    • Octavos de final: partido único en cancha del mejor ubicado.

    • Cuartos de final: partido único y nuevamente con localía para el mejor clasificado.

    • Semifinales: mismo sistema

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