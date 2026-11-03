Sin Nicolás Ramírez, la AFA confirmó los árbitros para la definición del Torneo Clausura

El árbitro del último Superclásico no fue designado tras la controversia por su actuación y las duras críticas recibidas desde River.

A partir de este jueves se pondrá en marcha la definición de la fase regular del Torneo Clausura y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer la nómina de los árbitros asignados para cada uno de los encuentros clave. La principal novedad radica en la ausencia de Nicolás Ramírez, el juez central del reciente Superclásico, envuelto en medio de fuertes controversias por sus fallos.

Desde la Dirección Nacional de Arbitraje justificaron su no designación informando que el juez "solicitó licencia por una intervención quirúrgica programada". La aclaración oficial busca bajar la tensión luego de las duras críticas recibidas por Ramírez, a quien el organismo arbitral había respaldado públicamente calificando su tarea en el clásico como "muy buena".

Por su parte, Silvio Trucco, quien estuvo a cargo del VAR durante dicho encuentro y también fue objeto de severos cuestionamientos, sí fue nombrado para la última fecha: integrará la nómina en el duelo entre Instituto y Newell’s, con Leandro Rey Hilfer como árbitro principal sobre el campo de juego.

Fuertes reclamos desde River y el periodismo La actuación de la dupla arbitral dejó un tendal de quejas en el conjunto de Núñez. Uno de los más efusivos tras el encuentro fue Gonzalo Montiel, quien denunció un criterio desigual a la hora de amonestar y expulsar: "El árbitro nos condicionó. La de Blanco es igual que la mía: a Blanco le saca amarilla y a mí me expulsa", recriminó el lateral, agregando que existieron dos penales no cobrados sobre Nicolás Otamendi.

Las críticas también resonaron en los medios de comunicación nacionales. El periodista Mariano Closs apuntó con dureza contra el desempeño de Ramírez en el Superclásico: "Este clásico a Ramírez lo sepultó, le quedó grandísimo. Fue un arbitraje desastroso. Es buen tipo, pero buen tipo también es mi viejo y no lo mandan a dirigir un Boca-River", enfatizó.