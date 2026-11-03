El Cordillera Tour tendrá su Open Final en San Juan con tres días de competencia y premios millonarios

El tenis y el pádel tendrán un fin de semana especial en San Juan con la llegada del Open Final Cordillera Tour 2026, que se desarrollará del 6 al 8 de noviembre en el Club Hispano. La propuesta reunirá a jugadores de distintas categorías durante tres jornadas de competencia, con importantes premios, actividades para el público y el tradicional Sunset del circuito.
El evento marcará el cierre de temporada del Cordillera Tour, una iniciativa que busca impulsar ambas disciplinas en la provincia y generar espacios de encuentro entre jugadores, clubes, profesores y marcas.
Tenis: dos categorías y premios en efectivo y productos
La competencia de tenis tendrá las categorías Primera e Intermedia, con una inscripción de $50.000 por jugador.
En Primera habrá $600.000 en premios en efectivo, además de otros reconocimientos. En Intermedia, el campeón recibirá un par de zapatillas y una gorra Babolat, mientras que el subcampeón se llevará indumentaria de la misma marca y muñequeras.
Pádel: distintas modalidades y $1.200.000 para Primera
El pádel tendrá diferentes formatos de competencia, con propuestas para varios niveles y categorías.
Los torneos Americanos se disputarán en 8.ª Damas, 8.ª Varones y Mixto C, con las modalidades de suma 14, 15 y 16. Las parejas campeonas recibirán una mochila de pádel Joma y las subcampeonas, indumentaria de Sin Pudor.
Por otra parte, las categorías Primera, 3.ª/4.ª Varones, 5.ª/6.ª Varones y 5.ª/6.ª Mujeres jugarán bajo formato campeonato, con un mínimo de dos partidos por pareja y un encuentro preclasificatorio para ordenar los cuadros según los resultados.
En estas divisiones, los campeones recibirán paletas Joma y los subcampeones, indumentaria de Sin Pudor.
Uno de los principales atractivos será la categoría Primera, que tendrá $1.200.000 en efectivo más premios. La inscripción costará $80.000 por pareja, mientras que para las categorías generales será de $70.000. La premiación también contará con aportes de La Picadita SJ y Tupeli.
Competencia, gastronomía y el clásico Sunset Cordillera
Además de los partidos, la organización preparó una serie de servicios y propuestas para los participantes. El torneo contará con pelotas nuevas, agua, fruta y un kit de bienvenida con toalla, cubre grip y botella oficial del evento.
También habrá cobertura fotográfica y audiovisual, junto con transmisiones por streaming para seguir el desarrollo de las competencias.
El domingo llegará uno de los momentos destacados del encuentro: el Sunset Cordillera, de 18 a 21, con patio gastronómico, stands de sponsors y sorteos de merchandising.
La iniciativa apunta a extender la experiencia más allá de las canchas y generar un espacio de encuentro para la comunidad deportiva sanjuanina.
Cómo inscribirse al Open Final Cordillera Tour 2026
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 4 de noviembre, con cupos limitados por categoría.
- Fecha: 6, 7 y 8 de noviembre.
- Lugar: Club Hispano, San Juan.
- Disciplinas: tenis y pádel.
- Inscripción de tenis: $50.000 por jugador.
- Inscripción de pádel: $70.000 por pareja en categorías generales y $80.000 en Primera.
Con competencia, premios y actividades recreativas, el Open Final Cordillera Tour buscará cerrar la temporada con una convocatoria que reúna a los protagonistas del tenis y el pádel de San Juan.