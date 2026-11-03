    • 3 de noviembre de 2026 - 18:11

    El Cordillera Tour tendrá su Open Final en San Juan con tres días de competencia y premios millonarios

    El torneo se disputará del 6 al 8 de noviembre en el Club Hispano. Habrá categorías de tenis y pádel, premios en efectivo y productos, streaming y un Sunset para cerrar el evento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El tenis y el pádel tendrán un fin de semana especial en San Juan con la llegada del Open Final Cordillera Tour 2026, que se desarrollará del 6 al 8 de noviembre en el Club Hispano. La propuesta reunirá a jugadores de distintas categorías durante tres jornadas de competencia, con importantes premios, actividades para el público y el tradicional Sunset del circuito.

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    El evento marcará el cierre de temporada del Cordillera Tour, una iniciativa que busca impulsar ambas disciplinas en la provincia y generar espacios de encuentro entre jugadores, clubes, profesores y marcas.

    Tenis: dos categorías y premios en efectivo y productos

    La competencia de tenis tendrá las categorías Primera e Intermedia, con una inscripción de $50.000 por jugador.

    En Primera habrá $600.000 en premios en efectivo, además de otros reconocimientos. En Intermedia, el campeón recibirá un par de zapatillas y una gorra Babolat, mientras que el subcampeón se llevará indumentaria de la misma marca y muñequeras.

    Pádel: distintas modalidades y $1.200.000 para Primera

    El pádel tendrá diferentes formatos de competencia, con propuestas para varios niveles y categorías.

    Los torneos Americanos se disputarán en 8.ª Damas, 8.ª Varones y Mixto C, con las modalidades de suma 14, 15 y 16. Las parejas campeonas recibirán una mochila de pádel Joma y las subcampeonas, indumentaria de Sin Pudor.

    Por otra parte, las categorías Primera, 3.ª/4.ª Varones, 5.ª/6.ª Varones y 5.ª/6.ª Mujeres jugarán bajo formato campeonato, con un mínimo de dos partidos por pareja y un encuentro preclasificatorio para ordenar los cuadros según los resultados.

    En estas divisiones, los campeones recibirán paletas Joma y los subcampeones, indumentaria de Sin Pudor.

    Uno de los principales atractivos será la categoría Primera, que tendrá $1.200.000 en efectivo más premios. La inscripción costará $80.000 por pareja, mientras que para las categorías generales será de $70.000. La premiación también contará con aportes de La Picadita SJ y Tupeli.

    Competencia, gastronomía y el clásico Sunset Cordillera

    Además de los partidos, la organización preparó una serie de servicios y propuestas para los participantes. El torneo contará con pelotas nuevas, agua, fruta y un kit de bienvenida con toalla, cubre grip y botella oficial del evento.

    También habrá cobertura fotográfica y audiovisual, junto con transmisiones por streaming para seguir el desarrollo de las competencias.

    El domingo llegará uno de los momentos destacados del encuentro: el Sunset Cordillera, de 18 a 21, con patio gastronómico, stands de sponsors y sorteos de merchandising.

    La iniciativa apunta a extender la experiencia más allá de las canchas y generar un espacio de encuentro para la comunidad deportiva sanjuanina.

    Cómo inscribirse al Open Final Cordillera Tour 2026

    Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 4 de noviembre, con cupos limitados por categoría.

    - Fecha: 6, 7 y 8 de noviembre.

    - Lugar: Club Hispano, San Juan.

    - Disciplinas: tenis y pádel.

    - Inscripción de tenis: $50.000 por jugador.

    - Inscripción de pádel: $70.000 por pareja en categorías generales y $80.000 en Primera.

    Con competencia, premios y actividades recreativas, el Open Final Cordillera Tour buscará cerrar la temporada con una convocatoria que reúna a los protagonistas del tenis y el pádel de San Juan.

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