De la cordillera al obelisco, en un desafío más que especial

Facundo Pomponio inició el Proyecto ARG1300 desde Las Cuevas y hasta el Obelisco corriendo para ayudar a una Fundación contra la Desnutrición Infantil.

Especial. El ultramaratoinista Facundo Pomponio ya inició el desafío de unir Los Andes con Buenos Aires.

Facundo Pomponio, ultramaratonista argentino, ya se encuentra llevando a cabo ARG1300, un desafío deportivo y solidario que busca unir el Parque Provincial Aconcagua, en Mendoza, con el Obelisco de Buenos Aires corriendo, atravesando la Argentina de oeste a este.

El desafío comenzó este jueves y tendrá una duración aproximada de tres semanas, con jornadas de alrededor de 50 a 60 kilómetros diarios. El recorrido atravesará Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires hasta llegar a la Ciudad de Buenos Aires. Como cierre especial, Facundo realizará una jornada extra desde el Obelisco hasta Berazategui, su lugar de origen.

Pero ARG1300 va mucho más allá de lo deportivo. El proyecto tiene un fuerte objetivo solidario: visibilizar y colaborar con la lucha contra la desnutrición infantil junto a Fundación Pata Pila. Durante todo el recorrido se impulsarán donaciones y acciones para que cada kilómetro recorrido pueda transformarse en ayuda concreta.

Pomponio viene preparándose durante todo 2026 con un entrenamiento específico de ultradistancia, alcanzando semanas de más de 130 kilómetros y realizando diferentes desafíos de volumen como parte de la preparación.

Además de deportista, Facundo es pizzaiolo, docente y fundador de Michele Pizza e Amore. A lo largo de su trayectoria deportiva completó maratones, dos Ironman, competencias de trail y desafíos de ultradistancia, entre ellos el recorrido Buenos Aires–Mar del Plata de 422 kilómetros.