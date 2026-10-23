El emotivo mensaje de Lionel Messi tras ser distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

El astro argentino se expresó en redes sociales luego de recibir el prestigioso galardón en Oviedo. Agradeció a la realeza española, felicitó a los demás premiados y destacó el valor afectivo de su regreso a España.

Luego de ser galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en el Teatro Campoamor de Oviedo, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para compartir sus primeras sensaciones tras recibir una de las distinciones más importantes de su carrera. El astro rosarino fue recibido por una multitud en territorio español y homenajeado por la familia real en una jornada de alto impacto institucional y deportivo.

A través de una publicación acompañada por postales de su estadía en Asturias, el delantero del Inter Miami expresó su gratitud hacia la Fundación Princesa de Asturias y envió un afectuoso saludo a los presentes. “Un honor recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Felicitaciones a todos los premiados, me encantó conocerlos y la pasé muy bien compartiendo estos días con ustedes”, manifestó el Diez.

En el mismo mensaje, el futbolista rosarino remarcó el significado especial que tuvo su retorno al país donde construyó la mayor parte de su trayectoria profesional. "Gracias a la Fundación Princesa de Asturias por este reconocimiento tan especial para mí por todo lo que representa. Y muy agradecido a toda la gente por el cariño que me hicieron sentir. Hacía tiempo que no venía por acá y la verdad que disfruté muchísimo. ¡Un abrazo grande para todos!", concluyó.