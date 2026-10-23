    • 23 de octubre de 2026 - 20:15

    El emotivo mensaje de Lionel Messi tras ser distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

    El astro argentino se expresó en redes sociales luego de recibir el prestigioso galardón en Oviedo. Agradeció a la realeza española, felicitó a los demás premiados y destacó el valor afectivo de su regreso a España.

    Lionel Messi recibió un importante premio en Oviedo, España.

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    Lionel Messi fue ovacionado en el Teatro Campoamor al recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en una ceremonia encabezada por la Familia Real española.

    Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y sumó otro reconocimiento histórico
    Messi saludando a la princesa Leonor.

    Messi recibió la insignia del Princesa de Asturias y espera la gran ceremonia en Oviedo

    A través de una publicación acompañada por postales de su estadía en Asturias, el delantero del Inter Miami expresó su gratitud hacia la Fundación Princesa de Asturias y envió un afectuoso saludo a los presentes. “Un honor recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Felicitaciones a todos los premiados, me encantó conocerlos y la pasé muy bien compartiendo estos días con ustedes”, manifestó el Diez.

    En el mismo mensaje, el futbolista rosarino remarcó el significado especial que tuvo su retorno al país donde construyó la mayor parte de su trayectoria profesional. "Gracias a la Fundación Princesa de Asturias por este reconocimiento tan especial para mí por todo lo que representa. Y muy agradecido a toda la gente por el cariño que me hicieron sentir. Hacía tiempo que no venía por acá y la verdad que disfruté muchísimo. ¡Un abrazo grande para todos!", concluyó.

    Debido a que el futbolista no brindó un discurso público durante el desarrollo del acto central, sus palabras en la plataforma digital se convirtieron en el primer testimonio formal tras la condecoración entregada por la princesa Leonor. El reconocimiento le fue otorgado por su destacada trayectoria, su trascendencia en el fútbol mundial y el trabajo solidario que desarrolla a través de proyectos enfocados en la salud y la educación de la infancia.

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