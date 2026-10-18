Máxima potencia y confort en la cordillera: los colectivos 4x4 diseñados para transformar el transporte minero en San Juan

El acelerado desarrollo de la actividad minera en la Argentina reconfiguró las necesidades logísticas de las regiones con proyectos a gran escala y geografías de alta exigencia. En este escenario, San Juan se transformó en el punto neurálgico de una demanda concreta: trasladar de forma segura, eficiente y confortable a los trabajadores hacia los yacimientos ubicados en la alta cordillera. Frente a este desafío, la industria automotriz y carrocera nacional impulsó un desarrollo pensado desde cero para el terreno: colectivos de tracción integral aptos para afrontar caminos de montaña sin descuidar el bienestar humano.

Minería: la apuesta de la UNSJ para formar a trabajadores por los que la industria compite

Este tipo de vehículos es el que propone la UTE integrada por Sotur, Mitre Bus, Cominsa y Andesmar para prestar servicio en Vicuña.

Miguel Ángel Niro, presidente de Overbus S.A. (concesionario oficial de IVECO BUS) y presidente de Italbus S.A., encabeza este proyecto de innovación industrial que insumió más de dos años y medio de desarrollo. La iniciativa surgió al detectar una transformación profunda en la matriz productiva del país y la falta de unidades adaptadas a las exigencias reales de la minería moderna.

“El nacimiento del 4x4, un vehículo apto para minería, nace aproximadamente hace dos años y medio. Se empezó a trabajar fuertemente en la validación de un vehículo. Llevó un tiempo prolongado el ajuste y el desarrollo de una unidad que cumpla con las indicaciones, exigencias y usos que una unidad para minería necesita”, repasa Niro sobre los orígenes de la propuesta.

Esta apuesta estuvo respaldada por una lectura clara sobre el rumbo de la industria extractiva en la región: “Teníamos dos corrientes bien marcadas hacia donde estaba yendo el país, o sea, esta apertura que está haciendo en lo que es minería, una explotación que hasta acá por lo menos nosotros no habíamos visto con esta intensidad, apoyada por una demanda de los clientes sobre la necesidad de tener un vehículo que pueda adaptarse a las necesidades diferentes a lo que se estaba dando como soluciones de transporte de pasajeros”, apuntó.

Ingeniería estructural y desarrollo tecnológico para la alta montaña

El resultado de este trabajo es un vehículo de 17 toneladas dotado de un motor FPT producido en Córdoba que entrega 280 caballos de potencia y 950 Nm de torque. La unidad cuenta con un sistema de tracción integral adaptativo que le permite alternar entre modos 4x2 y 4x4 sin resentir el mecanismo. Sin embargo, el mayor reto técnico estuvo en concebir una carrocería capaz de soportar las exigencias mecánicas del terreno sin perder durabilidad.

“La transformación de una unidad de transporte de pasajero clásica a una unidad de minería llevó a tener que repensar toda la estructura que conforma el reticulado muscular de la unidad. Elegimos nuevas aleaciones de acero: todas nuestras estructuras 4x4 son galvanizadas, lo que garantiza una libre corrosión de 10 años. Fuimos para la tendencia de utilizar aceros microaliados que permitan mayor robustez, y decidimos mantener los espesores de nuestros materiales para darle mayor resistencia a la estructura”, detalló el directivo de la compañía.

La exigencia del terreno cordillerano somete a los vehículos a esfuerzos constantes. Por ello, la unidad incorpora soluciones específicas: “El piso de la unidad es completamente de chapa galvanizada y microaliada. Lo que garantiza es que toda la estructura trabaje en una flexotorsión sin que genere riesgo de fisuras. Normalmente, los caminos a los que se someten las unidades de minería trabajan en forma flexa permanentemente; nosotros tenemos que garantizar que ese trabajo no genere una fatiga ni fisuras que con el tiempo terminen rompiendo la unidad”.

Consultado sobre las diferencias respecto a un vehículo convencional de ruta, Niro apela a una analogía directa: “Sería la diferencia entre un vehículo que corre una carrera de rally y uno que no. Acá la gran diferencia es todo el trabajo que no se ve: el chasis sufre una transformación completa para llevarlo a un 4x4, con un desarrollo de ingeniería muy profundo”.

Colectivos 4x4. La empresa Sotur ya tiene en su flota vehículos Iveco con estas carrocerías de última generación.

Confort, producción nacional y el valor del descanso del trabajador

Más allá de las especificaciones de tracción y chasis, la unidad representa un cambio de paradigma en el traslado del personal minero, históricamente realizado en unidades improvisadas o sobre chasis de camión rígidos.

“Es fundamental recalcar el gran aporte que está haciendo esta unidad. Nosotros pensamos en darle una solución de confort al pasajero, que realmente es lo más importante”, enfatiza Niro.

Ese enfoque en el bienestar de la persona implicó un cuidado minucioso de la ergonomía y la climatización: “La única manera que tenemos de diferenciarnos es brindando mejoras, y la mejora para la persona que va a trabajar en la mina es el confort, que vaya descansando. Pensamos desde la ergonomía de la butaca, los cinturones de seguridad de tres puntos, hasta todo un tratamiento acústico y térmico muy fuerte para mitigar ruidos y mantener la temperatura. Además, la calefacción funciona con calderas independientes, de gran potencia, porque en la montaña las diferencias térmicas son muy altas y las calefacciones tradicionales de motor no alcanzan”.

Con una capacidad de hasta 44 pasajeros por unidad, el proceso de fabricación completa demanda 40 días hábiles de producción a partir del ingreso del chasis. El desarrollo representa un fuerte impulso a la industria argentina: mientras el chasis IVECO proviene de Brasil y el motor se fabrica en Córdoba, más del 90% del equipamiento, carrocería, cristales y asientos corresponden a proveedores nacionales.

“Tenemos una estructura en Italbus donde hay dos líneas de producción, entregamos tres unidades diarias y empleamos a 320 personas en forma directa, más de 150 indirectos. Tenemos un músculo que nos permite adaptarnos a las necesidades del mercado”, concluye Niro, confiado en que este colectivo 4x4 marcará un nuevo estándar para el transporte minero en la provincia y el país.