Criar a un hijo en Argentina cuesta hasta $728.850 por mes, según el INDEC

Mantener y cuidar a un hijo en la Argentina requirió en septiembre de 2026 un presupuesto mensual que alcanzó hasta los $728.850, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) al publicar la actualización de la Canasta de Crianza.
El informe, titulado "Valoración mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia", mide el costo financiero necesario para cubrir tanto los bienes y servicios básicos para el desarrollo de niños y adolescentes (de 0 a 12 años), como la valuación económica del tiempo destinado a las tareas de cuidado.
Cuánto cuesta mantener a un hijo según la edad
El relevamiento del INDEC divide los montos en cuatro tramos etarios, contemplando los diferentes niveles de escolarización y necesidades de atención:
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Menores de 1 año: $570.832 mensuales.
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Niños de 1 a 3 años: $679.816 mensuales.
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Niños de 4 a 5 años: $579.752 mensuales.
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Niños de 6 a 12 años: $728.850 mensuales.
En el caso de los chicos en edad escolar primaria (6 a 12 años), el costo se incrementa sustancialmente debido a una mayor demanda en vestimenta, insumos educativos, transporte y actividades extracurriculares.
¿Cómo se calcula la Canasta de Crianza?
El indicador toma como referencia dos componentes centrales:
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Bienes y Servicios: Se calcula a partir del valor de la Canasta Básica Total (CBT). Incluye la alimentación necesaria para cubrir los requerimientos energéticos, junto con gastos no alimentarios indispensables como salud, educación, vivienda, vestimenta y transporte.
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Costo de Cuidado: Corresponde a la valorización monetaria del tiempo (horas de trabajo) que requiere la atención y asistencia directa de los menores según su edad.
La Canasta de Crianza se consolida como una referencia clave en la economía familiar y un insumo utilizado por la Justicia de Familia al momento de fijar cuotas alimentarias en procesos de divorcio o separación.