Criar a un hijo en Argentina cuesta hasta $728.850 por mes, según el INDEC

El organismo oficial publicó la Canasta de Crianza de septiembre para menores de 0 a 12 años. Incluye el costo de bienes, servicios y las horas destinadas al cuidado.

Mantener y cuidar a un hijo en la Argentina requirió en septiembre de 2026 un presupuesto mensual que alcanzó hasta los $728.850, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) al publicar la actualización de la Canasta de Crianza.

El informe, titulado "Valoración mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia", mide el costo financiero necesario para cubrir tanto los bienes y servicios básicos para el desarrollo de niños y adolescentes (de 0 a 12 años), como la valuación económica del tiempo destinado a las tareas de cuidado.

Cuánto cuesta mantener a un hijo según la edad El relevamiento del INDEC divide los montos en cuatro tramos etarios, contemplando los diferentes niveles de escolarización y necesidades de atención:

Menores de 1 año: $570.832 mensuales.

Niños de 1 a 3 años: $679.816 mensuales.

Niños de 4 a 5 años: $579.752 mensuales.

Niños de 6 a 12 años: $728.850 mensuales. En el caso de los chicos en edad escolar primaria (6 a 12 años), el costo se incrementa sustancialmente debido a una mayor demanda en vestimenta, insumos educativos, transporte y actividades extracurriculares.

¿Cómo se calcula la Canasta de Crianza? El indicador toma como referencia dos componentes centrales: