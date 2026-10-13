Hallaron siete fragmentos de cerámica con símbolos rupestres en la cordillera de San Juan

Integrantes de Gendarmería Nacional encontraron restos arqueológicos durante un patrullaje en cercanías de la Cordillera de Ansilta. Intervino la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia para indicar cómo proceder.

Los restos de las piezas de cerámica encontradas por Gendarmería.

Un grupo de efectivos de Gendarmería Nacional encontró siete fragmentos de piezas de cerámica con simbologías rupestres en una zona de alta montaña de San Juan, durante tareas de patrullaje y reconocimiento de sendas en cercanías de la Cordillera de Ansilta.

El hallazgo fue realizado por integrantes del Grupo Especializado en Alta Montaña del Escuadrón 26 “Barreal”, quienes recorrían sectores montañosos de los Altos Valles Cordilleranos, en una zona próxima a los límites fronterizos.

Tras constatar la presencia de los fragmentos arqueológicos, los uniformados dieron intervención a la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan, organismo que brindó las orientaciones y las medidas correspondientes para preservar los elementos encontrados.

Por el momento, no se difundieron detalles sobre la antigüedad de las piezas ni sobre su posible origen. Tampoco se informó si se realizarán estudios específicos para determinar su valor histórico y cultural.

En paralelo, Gendarmería Nacional continúa con los patrullajes en sectores de alta montaña y zonas limítrofes, además de los controles preventivos en los principales corredores viales de la provincia.