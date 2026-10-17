Damián Ventura, de la Bolsa de Comercio: "El escenario electoral se anticipó en términos de mercado y los activos volvieron a la incertidumbre"

El 16 de octubre de 1960 se fundó la Bolsa de Comercio de San Juan, con le objetivo de brindar soluciones económicas y financieras. 66 años después la institución continúa más vigente que nunca tras pasar por distintos momentos de adaptación e incorporar servicios que hacen al desarrollo económico, financiero y al mercado de capitales. En ese contexto DIARIO DE CUYO dialogó con su presidente, Damián Ventura , quien realizó un balance sobre la institución como el panorama económico actual.

La incertidumbre política volvió a ganar terreno en los mercados argentinos y comenzó a anticipar discusiones que, hasta hace algunos meses, parecían lejanas. La evolución de la actividad económica, las dificultades para profundizar la baja de la inflación y las dudas sobre el escenario electoral modificaron las expectativas de los inversores. Ante ese panorama, la diversificación y el asesoramiento profesional aparecen como herramientas centrales para atravesar los próximos meses.

Así lo planteó Ventura al sostener que el mercado comenzó a incorporar anticipadamente la posibilidad de un escenario electoral más competitivo y que los activos argentinos perdieron parte del impulso que habían mostrado.

“Creo que el escenario electoral se anticipó en términos de mercado y los activos volvieron a la incertidumbre. Había una percepción inicial, en términos de mercado, de que la elección estaba casi asegurada. Los valores de algunos activos marcaban una tendencia hacia la continuación del modelo político y económico, pero desde julio eso comenzó a ponerse en duda ”, explicó el profesional.

Según analizó, algunos indicadores económicos no acompañaron las expectativas iniciales y contribuyeron a modificar la mirada de los inversores. Entre ellos mencionó el nivel de actividad productiva a nivel nacional y una inflación que encuentra dificultades para profundizar su desaceleración. A eso se sumaron otros factores, como el contexto internacional que, en conjunto, llevaron al mercado a revisar sus proyecciones.

“En los últimos meses, los activos argentinos no logran tener un driver que tome la senda alcista”, afirmó.

Para Ventura, el mercado de capitales no responde únicamente a los indicadores económicos, también intenta anticipar las decisiones políticas y sus posibles consecuencias. Con la mirada puesta en las urnas del 2027, consideró que el escenario electoral tendrá un peso determinante en la evolución de las inversiones. Así, la posibilidad de continuidad de la política económica actual o de un cambio de orientación genera proyecciones distintas sobre el comportamiento de los activos, el tipo de cambio y la confianza de los inversores.

“Eventualmente hay un escenario opuesto que no tiene claro quién o qué va a hacer y eso en los mercados es duda, incertidumbre, y la incertidumbre es volatilidad”, explicó. En ese marco, advirtió que no siempre es posible anticipar cuándo se producirán los movimientos del mercado, incluso cuando se identifican factores que podrían desencadenarlos. Por eso, consideró que las decisiones de inversión deben contemplar diferentes escenarios y evitar depender de una única expectativa política o económica.

Dólar, tasas y diversificación: las recomendaciones para los próximos meses

Al analizar las perspectivas de corto plazo, Ventura anticipó meses complejos, con posibles ajustes en las tasas de interés y un escenario cambiario que, por el momento, no observa con especial preocupación. Al respecto, sostuvo: “Al dólar no lo vemos disparándose de cara a fin de año. El Gobierno está firme para hacer frente a una corrida, pero hay que ver la profundidad de eso”.

Sin embargo, aclaró que esa perspectiva no elimina la necesidad de revisar las carteras de inversión. Para quienes tienen una proporción elevada de sus ahorros en instrumentos en pesos, planteó la posibilidad de evaluar una composición más equilibrada, con mayor exposición a activos en dólares, de acuerdo con sus objetivos y perfil de riesgo.

La recomendación general es diversificar y evitar concentrar todas las inversiones en una misma alternativa. La distribución de los activos debe definirse según el riesgo que cada persona esté dispuesta a asumir y el horizonte temporal de sus objetivos.

“Es importante tener al asesor al lado para construir el porfolio de inversiones, para ayudar de acuerdo con la expectativa en torno al riesgo y buscar productos que tengan influencia en otros mercados, para no estar tan posicionados en Argentina”, señaló. El asesoramiento, explicó, no consiste en ofrecer una respuesta única ni en anticipar con certeza lo que ocurrirá. Se trata de conversar con el cliente, conocer sus necesidades y construir alternativas acordes con sus expectativas.

La minería, una oportunidad que marca un diferencial en San Juan

En el análisis Ventura también puso el foco en las perspectivas de la economía sanjuanina y en las oportunidades que puede generar el desarrollo minero. A diferencia de la incertidumbre que atraviesa el escenario nacional, consideró que la provincia cuenta con una actividad que puede impulsar inversiones y abrir nuevas posibilidades para empresas y particulares.

“Hay un tren que está pasando que va a generar impacto, como la minería, y hay que aprovechar estas oportunidades”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que mantener una parte de las inversiones en productos líquidos puede resultar conveniente para quienes quieran contar con disponibilidad de fondos ante nuevas oportunidades. La estrategia, explicó, debe contemplar instrumentos de corto, mediano y largo plazo, según las necesidades de cada inversor.

Para el titular de la Bolsa de Comercio, el crecimiento potencial de la minería representa un factor que merece ser considerado en la planificación financiera de la provincia, tanto por sus efectos sobre la actividad económica como por las posibilidades que puede abrir para el sector privado.

Los servicios de la Bolsa de Comercio de San Juan

La diversificación también forma parte de la estrategia institucional de la Bolsa de Comercio, que amplió sus áreas de trabajo para responder a distintas necesidades de empresas y particulares.

Uno de sus principales servicios es el asesoramiento bursátil, mediante el cual acompaña a los clientes en la apertura de cuentas y la elección de instrumentos del mercado de capitales. A través de Finanzas Expertas, un agente habilitado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), ofrece acceso a estas herramientas y asistencia para quienes buscan comenzar a invertir. Ventura destacó que la incorporación de tecnología, aplicaciones web e inteligencia artificial forma parte del proceso de actualización de los servicios. No obstante, remarcó que la atención personalizada sigue siendo un componente central.

La institución también cuenta con un departamento inmobiliario que participa en distintas etapas de desarrollo de proyectos, desde su planificación inicial hasta la comercialización y la construcción. Entre las iniciativas en marcha, Ventura mencionó la construcción de un edificio en el barrio Del Bono.

A eso se suma la prestación de servicios de seguros, a través de una alianza estratégica con Nativo, un bróker de Buenos Aires. Además, la Bolsa cuenta con un instituto de economía que trabaja junto con consejos profesionales, la Unión Industrial y otras instituciones intermedias y asociaciones empresarias para promover la difusión de conocimientos financieros. Otro de sus ejes es el acompañamiento a las pymes, mediante la promoción de productos y herramientas que les permitan acceder a financiamiento y desarrollar sus actividades.

A lo largo de sus 66 años, amplió sus áreas de trabajo y se convirtió en un espacio vinculado con el desarrollo económico, empresarial y social de San Juan. Para Ventura, la continuidad de la entidad está relacionada con los valores que guiaron su creación y con la capacidad de adaptarse a los cambios de cada época.

“Cada vez que se acercan estas fechas conmemorativas y charlamos con el equipo acerca de balances y del norte que buscamos, destaco siempre los valores que tiene esta institución y que perduraron en el tiempo. Eso es lo que hace que subsista a través de tantos años”, concluyó.