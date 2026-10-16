Por El Niño, perforistas frenaron contrataciones, enfrentan costos y freno de importaciones

El fenómeno de El Niño generó una gran acumulación de nieve en la Cordillera de los Ande s, paralizando el inicio de la temporada de exploración minera . Los más afectados, además de los mismos proyectos, son las empresas perforistas y los trabajadores del sector, que no han podido iniciar el trabajo y no saben cuándo lo harán.

Eduardo Caputo, presidente de la Cámara de Empresas Perforistas de San Juan (CAPERFO) , dijo a DIARIO DE CUYO que enfrentan una fuerte incertidumbre por la campaña. Mientras el 5 de octubre de 2025 ya sabían cuántos metros se iban a perforar para hacer exploración y sondajes, en la actualidad todavía no saben este dato, mientras que esperan que sea una campaña importante, para compensar los costos y dificultades que enfrentan.

Es que el sector no esperaba que la situación se pusiera tan difícil en el inicio de la primavera, explicó. “No esperábamos que fuera una demora tan extensa como la que estamos viendo, eso implica costos financieros de capital inmovilizado y mano de obra ociosa”, señaló.

Con este escenario no descartan iniciar el diálogo con las empresas operadoras y exploradoras que están en San Juan, para poder tener más datos sobre lo que se viene y también para explicar la difícil situación que enfrentan. Además, les preocupa cómo será la puesta a punto una vez que los caminos a los proyectos mineros se despejen.

Los proyectos que se encuentran en las zonas más altas de los Andes sanjuaninos tuvieron que tomar medidas extremas durante el invierno. Los Azules desmovilizó incluso su campamento de mediana altura , que pensaban mantener operativo todo el año. Algo similar enfrentó El Pachón, que se encuentra también en Calingasta . En el norte, Veladero tuvo más de un mes de freno en la producción debido a la cantidad de nieve que cayó durante el tren de tormentas de nieve más importante del invierno.

Tras los meses más fríos, entre septiembre y octubre los proyectos mineros que trabajan solo en los meses más cálidos empiezan a trabajar para abrir caminos y llegar nuevamente a los campamentos que cerraron en otoño. Hasta ahora ninguno de los grandes proyectos en exploración pudo avanzar hasta este punto y algunos no saben cuándo lo harán.

En una reunión convocada por la Cámara Minera de San Juan dos de los grandes proyectos ubicados en Calingasta detallaron cómo se preparan para esta campaña atípica. Se trata de Los Azules y Altar, que tienen hitos importantes por delante para los que necesitan hacer trabajos de exploración. Pero hasta ahora no han podido acceder y no tienen datos de cuántos metros de perforación harán, ya que eso se definirá una vez que vuelvan a acceder a los sitios.

Algunos proyectos como Gualcamayo, ubicado en la precordillera, han podido continuar con el trabajo. En el caso de Vicuña el trabajo de exploración más importante, en Filo del Sol, se frenó en julio y todavía no pueden retomarlo, a pesar de que el campamento de la joint venture se mantiene abierto y con personal todo el año.

Los proyectos de menor tamaño, que se encuentran en instancias más incipientes, se enfrentan al desafío extra de que no cuentan con tanta infraestructura como los que ya están más avanzados.

Todas estas condiciones son las que se trasladaron a perforistas, proveedores esenciales durante las etapas de exploración. Eduardo Caputo dijo que “lo único que podemos hacer ahora es esperar, dependemos del proyecto y si el proyecto no abrió se pierden días de trabajo, es parte de lo que enfrentamos en este rubro”.

El desafío de los trabajadores

En el sector de los perforistas el personal es uno de los factores críticos, ya que prácticamente todo el personal, tanto los operadores como los ayudantes, son recursos humanos calificados. Este año los empresarios integrantes de CAPERFO llamaron a los primeros trabajadores, pero estos quedaron ociosos y frenaron la contratación.

Caputo explicó que “hay que llamarlos con anticipación, para que se hagan los estudios médicos, los sistemas de registros, los carnet y las licencias, son cerca de 15 a 20 días hasta que estén listos para subir, se llamaron ”. Por eso si bien llamaron al grupo necesario para un primer turno de 14 días, decidieron esperar para hacer la segunda convocatoria, para no tener más personal frenado antes de empezar las subidas.

Esto presenta una dificultad, que es poder tener el segundo grupo con las condiciones necesarias en caso de que uno o más proyectos empiecen a solicitar movilizar grupos de perforistas. Pero a su vez, los empresarios no quieren sumar otro costo, ya que desde el 1 de octubre tienen a los primeros trabajadores listos para subir. Hay alrededor de 1.500 personas asociadas a las empresas perforistas exploradoras, entre directos e indirectos.

Importaciones frenadas para el sector

Las empresas que se dedican a hacer perforaciones para exploración en San Juan utilizan en su mayoría el sistema de diamantina, uno de los más sofisticados. Las perforadoras que se requieren para el uso en los proyectos mineros son importadas y muchas de las piezas se desgastan también.

Ante esto, el sector enfrenta un problema más: con el cruce a Chile por Mendoza cerrado, no están ingresando algunos de los bienes que necesitan para poner a punto la maquinaria que necesitarán para la próxima temporada de exploración.