Pachón reforzó su operativo de invierno tras enfrentar un histórico temporal de nieve en Calingasta

En la industria minera, la planificación anticipada de las operaciones invernales es una práctica fundamental como pilar estratégico de seguridad y de gestión. Especialmente en proyectos como El Pachón emplazado en el departamento Calingasta , una zona de gran altitud y con un entorno cordillerano de alta complejidad donde la temporada invernal impone desafíos múltiples.

La irrupción de nevadas intensas y temporales característicos de estas geografías expone riesgos y, en consecuencia, la necesidad de una planificación exhaustiva. Ello incluye el desarrollo de protocolos robustos indispensables para salvaguardar a las personas, garantizar la integridad de la infraestructura y proteger los activos críticos, asegurando la resiliencia del proyecto.

Por ello, con el fin del verano, Glencore Pachón activó el Operativo Invierno 2026 , un plan que establece el funcionamiento de un comité especial integrado por diversas áreas operativas y de soporte, que llevan adelante reuniones semanales de seguimiento y evaluación de riesgos.

A través de este comité se establecieron medidas preventivas como monitoreo permanente de pronósticos meteorológicos y evaluación continua de las condiciones de los caminos, infraestructura crítica y campamentos. Asimismo, la empresa trabajó en un plan para gestionar la utilización de recursos para eventuales emergencias, que contempla la revisión de niveles de combustible, agua y víveres, y la preparación de equipos de rescate.

“ El Operativo Invierno permitió enfrentar con éxito uno de los eventos de nieve más significativos registrados en los últimos 25 años, gracias a la planificación anticipada, la coordinación entre múltiples áreas, la preparación de recursos y el compromiso de trabajadores propios, contratistas y organismos externos”, comentó Rodrigo Orlando, gerente de sitio de Glencore Pachón.

Actualmente, en Pachón se mantienen operativos seis equipos viales, contando más de 1.200 horas máquina mensuales, distribuidos en tres frentes de trabajo avocados en forma continua durante el operativo. Además, las camionetas cuentan con comunicación satelital; hay diversos equipos de emergencia y brigada de rescate, junto con servicios médicos y ambulancias para afrontar las distintas actividades a realizar durante este período.

Atención al fuerte temporal de nieve

A mediados de julio se registró un evento meteorológico excepcional que provocó acumulaciones de nieve cercanas a los dos metros en Campamento Sombreros, que contaba con una dotación de 40 personas alojadas. La preparación adecuada con la que se trabaja permitió que, a pesar de las condiciones extremas, se mantuvieron operativos los sistemas clave del campamento, como la generación eléctrica, las comunicaciones, el abastecimiento de agua y los servicios médicos, mientras se mantenía el abastecimiento de combustible y 15 días de víveres disponibles.

En dicha oportunidad, para prevenir y reforzar la seguridad de las personas y de la infraestructura, Glencore Pachón también activó un Comité de Emergencias Nivel 2, que realizaba un seguimiento permanente de la situación. Finalmente decidió efectuar una evacuación preventiva del campamento. Allí se encontraban más de 50 personas trabajando, entre personal propio y contratistas. El operativo, que se extendió por varias horas, contó con diversos equipos y vehículos de apoyo.

En la actualidad, los trabajadores del proyecto El Pachón se encuentran desempeñando sus tareas en las oficinas de Pampa del Indio, situadas a 17 kilómetros de Barreal, en Calingasta, y en las oficinas de la ciudad de San Juan. Todo el trabajo de planificación, preparación y accionar antes y durante el invierno de Glencore Pachón en terreno, demuestran su capacidad de adaptación y respuesta también en condiciones climáticas extremas. Con la temporada aún en desarrollo, el operativo invierno continúa activo, manteniendo el monitoreo permanente y la aplicación de altos estándares de seguridad para proteger a las personas, las instalaciones y la continuidad de las actividades.