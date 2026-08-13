Vicuña lanza capacitaciones para proveedores de Iglesia y Jáchal y abre la inscripción

El Proyecto Vicuña pondrá en marcha el Gabinete Asesor Profesional 2026, un programa destinado a acompañar y capacitar a proveedores activos y potenciales del proyecto ubicados en Iglesia y Jáchal. La propuesta combinará formación, asistencia técnica y mentorías para fortalecer la participación de empresas locales en procesos vinculados con la actividad minera.
El objetivo es que los proveedores puedan mejorar sus competencias para presentarse a licitaciones, responder a los requisitos formales exigidos y aumentar la competitividad de sus propuestas. El programa tendrá además una instancia posterior de acompañamiento personalizado a las empresas participantes.
La primera capacitación será sobre el Sistema Coupa
El ciclo comenzará con “Introducción al Sistema Coupa, plataforma de cotización y facturación de Vicuña”, una formación orientada a conocer el funcionamiento de la herramienta utilizada por la compañía para sus procesos comerciales.
Las primeras jornadas se desarrollarán en:
- 18 de agosto: Iglesia, en el Nodo Pismanta.
- 19 de agosto: Jáchal, en la Casa de Turismo, ubicada en San Juan 84 Este.
- Horario: de 14:30 a 17.
Durante los encuentros se abordarán los procedimientos internos de Vicuña y aspectos tributarios actuales. Las exposiciones estarán a cargo de profesionales de la empresa y consultores externos.
El Gabinete Asesor Profesional 2026 comenzará con una capacitación sobre el Sistema Coupa en Iglesia y Jáchal, con cupos limitados para empresas locales.
Cupos limitados y requisito para participar
La convocatoria contempla un máximo de 60 empresas por departamento, con un representante por firma. Para participar será obligatorio realizar una inscripción previa y contar con registro en la plataforma Achilles.
Vicuña habilitó formularios específicos para las empresas radicadas en Iglesia y Jáchal. Los interesados deberán completar el correspondiente a su departamento y cumplir con el requisito de estar incorporados previamente a Achilles.
La capacitación inicial será solamente una parte del programa. Posteriormente, el Gabinete Asesor Profesional continuará mediante asistencia técnica y visitas a proveedores de Iglesia y Jáchal.
A través de consultores externos especializados en distintas áreas, las empresas podrán recibir asesoramiento para preparar licitaciones, fortalecer la gestión empresarial, desarrollar oportunidades de negocios e identificar mejoras necesarias para responder a los estándares de la industria minera.
La iniciativa es impulsada por Vicuña a través de Fundación Vicuña, junto con las áreas de Supply Chain y Contenido Local, como parte de su estrategia de desarrollo de proveedores de las comunidades vinculadas al proyecto.