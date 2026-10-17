Cielo nublado y probabilidad de lluvias, así estará el clima en San Juan este sábado 17 de octubre

San Juan tendrá este sábado 17 de octubre una jornada con temperaturas moderadas y probabilidad de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El tiempo estará marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias, en un día en el que la temperatura mínima se ubicará cerca de los 13°C y la máxima en los 21°C.

Durante las primeras horas, se prevé cielo mayormente nublado y posibilidad de lloviznas. El viento soplará desde el sector sur, con velocidades moderadas, mientras que las condiciones se mantendrán frescas durante la mañana.

Hacia la tarde, el pronóstico contempla chaparrones aislados, por lo que no se descarta que se registren precipitaciones en algunos sectores de la provincia. La temperatura ascenderá gradualmente con viento del sector sur y cielo mayormente cubierto o con nubosidad variable.

Para la noche, se espera un descenso de la temperatura y una menor probabilidad de lluvias, aunque las nubes seguirán presentes. La mínima prevista para la jornada será de 12°C, por lo que se recomienda tener abrigo a mano, especialmente para las actividades al aire libre.

Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.