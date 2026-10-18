    • 18 de octubre de 2026 - 08:29

    Domingo inestable en San Juan: anuncian chaparrones para la tarde y la noche

    El pronóstico anticipa una temperatura máxima de 23°C y una mínima de 13°C.

    Domingo con probabilidad de lluvias en San Juan.

    Domingo con probabilidad de lluvias en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan tendrá este domingo 18 de octubre una jornada con condiciones cambiantes, marcada por la nubosidad y la posibilidad de chaparrones durante la tarde y la noche, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

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    De acuerdo con las previsiones, la temperatura mínima será de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C. Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de precipitaciones será del 0%.

    Sin embargo, el panorama cambiará con el correr de las horas. Para la tarde se esperan chaparrones, con una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%. Estas condiciones podrían mantenerse durante la noche, cuando también se prevén precipitaciones aisladas.

    En cuanto al viento, durante la mañana será leve; por la tarde y la noche, en tanto, soplará desde el este.

    De esta manera, el domingo donde se celebra el Día de la Madre tendrá temperaturas agradables, aunque con un cielo inestable y la posibilidad de lluvias hacia la segunda mitad de la jornada. Por eso, quienes tengan actividades al aire libre deberán tener en cuenta el pronóstico, especialmente durante la tarde y la noche.

    Pronóstico en San Juan

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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