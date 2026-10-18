A cuatro meses de la desregulación de la RTO en San Juan, los motivos por los que no hubo cambios significativos en el sistema

A inicios de junio el Gobierno nacional anunciaba cambios en el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) . Pasaron los meses y en San Juan el funcionamiento de los talleres continúa prácticamente sin modificaciones. Aunque la medida buscaba ampliar la oferta, facilitar los trámites y generar más competencia, las dificultades para reglamentar algunos puntos, las presentaciones judiciales y las diferencias entre los sistemas de inspección mantienen en suspenso buena parte de la reforma.

Así lo explicó Esteban Labado, gerente de RTO San Juan, quien aseguró que el sector permanece a la espera de definiciones nacionales para conocer cómo se implementarán los cambios. Según señaló, si bien existe la intención a nivel nacional de unificar los distintos sistemas de revisión técnica bajo la órbita de la Secretaría de Transporte de la Nación, todavía hay aspectos que no están resueltos.

“Está todo en stand by. Hay nuevos canales para hacer la unificación, porque lo que quieren es unificar todos los talleres. Pero hay muchos grises, porque hay cosas que se mezclan”, sostuvo Labado en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Por el momento los talleres de la provincia continúan con su actividad habitual, mientras esperan precisiones sobre los alcances de la normativa y los procedimientos que deberán cumplir.

Mediante la Resolución 32/2026 , la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía oficializó una modernización del sistema de RTO. La iniciativa apuntó a aumentar la competencia, ampliar la disponibilidad del servicio y reducir las cargas burocráticas para los usuarios.

De esta manera, la reforma buscó ampliar las opciones para los conductores, pudiendo elegir el taller habilitado de su preferencia. También se establecía una mayor apertura para la incorporación de nuevos establecimientos y la desregulación de los aranceles, con el objetivo de promover la competencia.

Sin embargo, de acuerdo con Labado, las modificaciones relacionadas con las vigencias de las revisiones todavía no pudieron ponerse en práctica porque falta avanzar en su reglamentación. A esto se suman las presentaciones judiciales que cuestionaron distintos aspectos de la reforma. “Hubo una cautelar que se presentó apenas salió el DNU. Volvieron a presentar otra y la van haciendo ítem por ítem”, explicó.

En ese contexto, el representante del sector señaló que circulan distintas versiones sobre el futuro de la iniciativa, aunque aclaró que todavía no hay una definición concreta sobre cómo continuará el proceso.

El conflicto por los talleres que podrían inspeccionar y reparar vehículos en simultáneo

Uno de los puntos que genera preocupación en el sector es la posibilidad de que los talleres mecánicos puedan incorporar la revisión técnica entre sus servicios habituales.

Para Labado, la propuesta tiene aspectos positivos, porque podría simplificar el trámite para los conductores, pero también abre interrogantes sobre la independencia de las inspecciones. El problema aparece cuando un mismo establecimiento puede verificar el estado de un vehículo, determinar que no está en condiciones de circular y, al mismo tiempo, ofrecer la reparación de las fallas detectadas.

“Una entidad podría ser juez y parte a la vez. Juez porque verificaría el vehículo y daría un apto, y parte porque, si tiene un componente que puede reemplazar, también lo puede hacer”, explicó. Según indicó, ese es uno de los aspectos cuestionados judicialmente, debido a que la actividad de inspección técnica tiene una finalidad distinta de la reparación mecánica.

La unificación de los sistemas y las diferencias entre provincias

Otro de los puntos que explican la demora es la convivencia de distintos modelos de revisión técnica en el país. Mientras algunos talleres dependen de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, actualmente vinculada a la Secretaría de Transporte, otras jurisdicciones cuentan con sistemas propios.

Si bien la intención de las autoridades nacionales es avanzar hacia un esquema unificado, el proceso implica coordinar estructuras que tienen características y niveles de participación diferentes. En ese contexto el empresario local mencionó como ejemplos a Buenos Aires, donde funciona el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), y a Córdoba y Santa Fe, que cuentan con sus propios esquemas de inspección.

A su entender, las discusiones tienen mayor impacto en esas provincias, donde existe un volumen más importante de vehículos, una mayor cantidad de talleres y una participación relevante de organismos provinciales y municipales. “Sabemos que todo este embrollo vino por Buenos Aires”, afirmó.

En el caso de San Juan, sostuvo que los talleres están dispuestos a adaptarse a los cambios que finalmente se definan. No obstante, remarcó que la falta de una hoja de ruta clara dificulta la planificación de la actividad y mantiene al sector a la espera de decisiones que permitan avanzar.

Por ahora, la actividad en la provincia continúa sin cambios sustanciales y los talleres aguardan definiciones de la Nación. A cuatro meses del anuncio, la desregulación todavía enfrenta cuestiones reglamentarias, judiciales y operativas que impiden conocer con precisión cuándo y cómo se concretarán las modificaciones. Mientras tanto, el sector busca participar de las decisiones y reclama reglas claras para avanzar hacia un sistema que combine competencia, controles y seguridad para los conductores.