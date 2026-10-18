Dos amigas, dos mamás y un sueño compartido: así nació un emprendimiento que enaltece el maternar

Antonella Pereira y Gimena Molina, ambas de 26 años, se conocieron en la secundaria y hoy comparten la crianza de sus hijas y un negocio de decoración personalizado que pensaron, justamente, para acompañar a otras mamás.

Hay amistades que se eligen una vez y se sostienen para siempre. La de Antonella Pereira y Gimena Molina nació cuando ambas tenían 15 años, en los pasillos de la secundaria, y nunca se detuvo. Cada una siguió su camino al terminar la escuela, pero el vínculo permaneció intacto. Hoy, a los 26, ese lazo se volvió algo todavía más fuerte: dos mamás primerizas que se acompañan en la crianza y que, entre risas, juegos y pegamento, levantaron juntas un emprendimiento familiar.

Todo sucedió casi al mismo tiempo. Hace casi dos años, Gimena quedó embarazada y, apenas dos meses después, Antonella recibió la misma noticia. “Fue muy loco”, recuerdan. Compartieron cada etapa de la espera, los miedos y las ilusiones, y se convirtieron en el sostén una de la otra. Así llegaron Constanza, la hija de Gimena, y Amparo, la hija de Antonella, dos nenas que crecen casi como hermanas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Entre Pequeñas (@entrepequenas) La idea de trabajar juntas apareció de forma natural. Antonella lleva cerca de diez años en el rubro de la sublimación y el diseño gráfico, mientras que Gimena estudia para ser maestra jardinera, por lo que ambas tienen una gran habilidad para las manualidades. Cuando se acercó el primer cumpleaños de Constanza, decidieron armar ellas mismas toda la decoración. El resultado las sorprendió: quedó tan lindo que se preguntaron por qué no convertirlo en un proyecto. Después llegó el cumpleaños de Amparo, con vasos personalizados, mochilitas y todo tipo de detalles. Los invitados quedaron encantados y el boca en boca hizo el resto. Antonella armó la página "Entre Pequeñas" y, según cuentan, “mucha gente ha confiado en nosotras”.

Pero detrás del negocio hay una historia que se parece a la de muchas mujeres. Entre el trabajo, la facultad y el día a día de la crianza, se organizan para encontrarse al menos dos veces por semana, ya sea en la casa de Antonella, donde están las impresoras, las computadoras y las máquinas de sublimación, o en la de Gimena. Y lo hacen siempre con sus hijas cerca. “Son nuestro motor”, dicen. Mientras las nenas juegan juntas, ellas trabajan, se ríen y se relajan, sabiendo que las tienen a la vista todo el tiempo.

Antonella junto a Amparo y Gimena con Constanza. Para ambas, el emprendimiento es mucho más que un ingreso económico. “Lo tomamos como un cable a tierra”, cuentan. La maternidad, reconocen, es hermosa pero también muy demandante, y esos encuentros se transformaron en un respiro: un espacio para contarse cómo fue la semana, compartir las preocupaciones sobre sus hijas y sentirse comprendidas. “No es lo mismo tener una compañera que no es mamá”, destacan, convencidas de que mirar la maternidad con los mismos ojos les da una contención única.