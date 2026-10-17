La UCCuyo evalua incluir la Lengua de Señas Agentina como materia regular en la carrera de Medicina

Estudiantes de sexto año de Medicina, de la UCCuyo. completaron una capacitación en Lengua de Señas Argentinas con prácticas y simulaciones clínicas. Y ahora, la Facultad de Ciencias Médicas proyecta ampliar la propuesta a toda la carrera y consolidarla como materia regular.

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) dio un nuevo paso en la formación de profesionales con herramientas para una atención sanitaria más accesible. Hace un par de días finalizó el primer curso de “Introducción a la Lengua de Señas Argentina para Medicina” de la institución, destinado a estudiantes de sexto año y orientado a abordar las barreras de comunicación con la comunidad sorda.

La propuesta combinó, durante doce semanas y 48 horas de capacitación, el aprendizaje de comunicación básica, vocabulario sanitario e interacción clínica en Lengua de Señas Argentina (LSA). A través de simulaciones de atención en consultorio, guardia e internación, los estudiantes trabajaron con situaciones vinculadas al ejercicio profesional.

Esta primera experiencia contó con la participación de un grupo de estudiantes de sexto año. El objetivo estratégico de la Facultad es consolidar y ampliar el programa para que alcance a todos los alumnos de Medicina, con la perspectiva de convertirlo en una materia regular de la carrera.

La institución destacó el trabajo del equipo docente y el acompañamiento de la Asociación de Sordos de San Juan, cuya participación hizo posible el desarrollo de la capacitación. La articulación entre la Universidad y la comunidad constituye una base para dar continuidad a la propuesta y extender su alcance en la formación de los futuros profesionales de la salud.

Una formación conectada con la práctica clínica

Uno de los rasgos distintivos del curso fue su metodología: el 80% del tiempo estuvo dedicado a la práctica activa y la interacción. La enseñanza estuvo a cargo de un profesor sordo, acompañado permanentemente por un intérprete de LSA, lo que permitió integrar el aprendizaje de la lengua con el acercamiento a la cultura y las experiencias de la comunidad sorda.

Las actividades incluyeron recursos visuales, ejercicios de comunicación y espacios de reflexión sobre los desafíos que enfrentan las personas sordas en el acceso a la salud. De esta manera, la capacitación no se limitó a incorporar vocabulario: también propuso reconocer necesidades comunicacionales y comprender la atención sanitaria desde la perspectiva de los pacientes.

Innovación en la UCCuyo con un propósito sanitario

El objetivo de esta iniciativa es llevar la inclusión del aula a la práctica clínica. La formación busca brindar a los futuros médicos herramientas para reducir barreras de comunicación, comprender mejor las necesidades de sus pacientes y favorecer vínculos más cercanos, respetuosos y centrados en la persona.

En ese marco, la propuesta vincula la innovación educativa con un desafío concreto de la atención sanitaria: preparar profesionales capaces de desenvolverse ante distintas necesidades comunicacionales y contribuir a servicios de salud más accesibles y humanizados.