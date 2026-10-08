La UCCuyo invita a la comunidad a la jornada sobre prevención de violencia de género y trata de personas

La UCCuyo , a través de su Escuela de Seguridad , invita a la comunidad a participar de la disertación "Educar para transformar: Jornada de aprendizaje sobre violencia de género y trata de personas" . Este encuentro gratuito, busca visibilizar estas problemáticas, brindar herramientas a la ciudadanía y promover un compromiso activo en la prevención y denuncia de este tipo de delitos.

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La actividad tendrá lugar el próximo miércoles 14 de octubre a las 18:00 hs en el Aula Manfredi del campus universitario de la UCCuyo.

Ángel Daniel Peña, profesor de la cátedra de Violencia de Género en la Escuela de Seguridad de la UCCuyo, destacó la trascendencia social de abrir esta capacitación a todo el público: "Estas jornadas están destinadas a toda la comunidad, porque tal vez tenés una amiga o una vecina que es víctima de violencia de género o de trata. No podemos ser indiferentes; tenemos que hacer correr esa voz. Asimismo, está especialmente dirigida a los alumnos de la Escuela de Seguridad, quienes en el futuro cumplirán una función crucial en la sociedad y deben estar erfectamente preparados", remarcó el docente.

El objetivo central del evento es derribar tabúes, desmitificar procedimientos institucionales y dotar a la población de información clara que la motive a intervenir y denunciar cuando se detecten situaciones de vulnerabilidad o abuso.

Primera etapa: Violencia intrafamiliar y de género

En esta primera instancia se profundizará sobre el abordaje a víctimas de violencia familiar y de género. Contará con la participación de la Dirección de Género de San Juan, representada por Olga Valeria Díaz (Directora de Género), junto a profesionales de la salud mental y el derecho como Paola Marucco y Patricia Viviana Suárez.

Durante esta sección se presentará un enfoque altamente práctico: las disertantes exhibirán los formularios oficiales que deben completarse en las comisarías al momento de radicar una denuncia. Se explicará detalladamente cómo deben confeccionarse estos documentos y de qué manera tiene que actuar el personal policial para garantizar una correcta recepción de la denuncia y brindar la contención adecuada a la víctima desde el primer contacto institucional.

Segunda etapa: Trata de personas

El segundo módulo estará enfocado en la problemática de la trata de personas, con especial énfasis en la explotación y el abuso sexual. Para abordar los aspectos legales y penales de este delito federal, se contará con la disertación magistral de la doctora Eliana Rattá Rivas, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, quien detallará los marcos jurídicos vigentes y las vías de actuación judicial.

Ficha del evento

Nombre de la actividad: ‘Educar para transformar: Jornada de aprendizaje sobre violencia de género y trata de personas’.

‘Educar para transformar: Jornada de aprendizaje sobre violencia de género y trata de personas’. Fecha: miércoles 14 de octubre.

miércoles 14 de octubre. Horario: desde las18.

desde las18. Lugar: Aula Manfredi, de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo).

Aula Manfredi, de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo). Organiza: Escuela de Seguridad (UCCuyo).

Escuela de Seguridad (UCCuyo). Costo: entrada libre y no arancelada.

Disertantes confirmadas: