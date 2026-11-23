Con el objetivo de descentralizar la innovación y generar soluciones concretas para el interior sanjuanino, alumnos de las tecnicaturas en Administración de Empresas y Desarrollo de Software defendieron sus proyectos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo).

En una jornada marcada por el espíritu emprendedor y el compromiso territorial, estudiantes oriundos de diversos departamentos alejados de San Juan presentaron formalmente sus proyectos de desarrollo local en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

La iniciativa, que culminó con una instancia presencial d e exposición y defensa de modelos de negocio, representa el cierre de un proceso académico diseñado estratégicamente para llevar herramientas de transformación productiva a cada rincón del territorio provincial.

El encuentro es el fruto de una planificación sostenida que comenzó a gestarse el año anterior y que logró articular de manera exitosa dos carreras estratégicas de la casa de altos estudios: la Tecnicatura Universitaria en Administración de Empresas y la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software. A través de una dinámica de cursado bajo modalidad híbrida, la propuesta pedagógica logró derribar las barreras geográficas, permitiendo que jóvenes de zonas distantes al Gran San Juan pudieran formarse, investigar y diseñar soluciones sin necesidad de desarraigarse de sus comunidades de origen.

El eje central de este proyecto institucional partió de una premisa clara: formar profesionales integrales capaces de diagnosticar problemáticas reales en sus entornos inmediatos y construir respuestas que no solo sean innovadoras, sino también sostenibles en el tiempo y escalables.

Para alcanzar este estándar, el equipo docente y directivo unificó el abordaje emprendedor de ambas tecnicaturas, fomentando el trabajo interdisciplinario desde las primeras etapas de ideación. De esta manera, los proyectos expuestos reflejaron una complementariedad clave:

Visión estratégica e impacto comunitario: aportada por los futuros técnicos en Administración de Empresas, quienes se enfocaron en la viabilidad económica, la gestión de recursos, el análisis de mercado y el beneficio social directo para sus localidades.

aportada por los futuros técnicos en Administración de Empresas, quienes se enfocaron en la viabilidad económica, la gestión de recursos, el análisis de mercado y el beneficio social directo para sus localidades. Innovación tecnológica y escalabilidad: desarrollada por los estudiantes de Desarrollo de Software, encargados de dotar a las iniciativas de herramientas digitales, plataformas y sistemas que optimizan procesos y amplían el alcance de cada emprendimiento.

Protagonismo de los departamentos alejados

Uno de los aspectos más destacados de la convocatoria fue su fuerte impronta federal dentro de la provincia. El programa puso el foco especialmente en alumnos residentes en departamentos como Jáchal, Iglesia, Valle Fértil, Calingasta y Sarmiento, buscando empoderar a los propios habitantes de estas regiones para que se conviertan en los verdaderos motores del cambio en sus territorios.

Al incentivar que las propuestas nazcan a partir de las necesidades y potencialidades productivas, turísticas, comerciales o de servicios de cada departamento, la UCCuyo reafirma su rol de vinculación con el medio. La instancia final de exposición en la Facultad no solo funcionó como una evaluación académica de los modelos de negocio diseñados, sino también como un espacio de intercambio enriquecedor donde el conocimiento técnico se puso al servicio del crecimiento equitativo de toda la provincia.