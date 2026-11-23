Lo que comenzó como la búsqueda de una actividad que le permitiera salir de casa terminó convirtiéndose en una pasión que ya lleva 15 años. Patricia Casiva , oriunda de San Martín, encontró en el tejido al telar mucho más que un oficio, descubrió un universo de técnicas, saberes y posibilidades que hoy busca preservar y transmitir. A través de PC Tejidos , transforma lana en prendas y objetos textiles, pero también recupera procedimientos ancestrales que forman parte de la identidad artesanal.

Calor, viento del sur y chances de tormentas: así estará el clima en San Juan este lunes 23 de noviembre

Emotivo homenaje de San Juan a los Héroes de Malvinas en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Sol 2026

Sus primeros pasos estuvieron vinculados al tejido en telar. En aquella etapa realizaba principalmente piezas con diseños contemporáneos, hasta que sintió la inquietud de explorar otros caminos. Esa curiosidad la llevó a acercarse a las técnicas tradicionales, desde el hilado a conocer los procesos de teñido natural y descubrir las distintas formas de trabajar la lana partiendo de su estado más elemental.

"Con la ansiedad de buscar otra cosa me fui para lo ancestral", contó a DIARIO DE CUYO Patricia al recordar cómo comenzó ese recorrido que transformó su manera de entender el tejido y le dio una identidad propia a su proyecto.

El aprendizaje fue progresivo. Primero encontró una maestra artesana que le enseñó las técnicas del hilado. Después, buena parte de sus conocimientos llegaron a través de la investigación, la observación y la práctica. Con paciencia, fue incorporando procedimientos y experimentando con distintas herramientas y telares.

"Mucho fue autodidáctico. Vos lo empezás a mirar y decís: 'Bueno, esto me gusta y lo practico'. A prueba y error, algunas cosas me han salido re mal, pero de a poquito he ido mejorando", relató entre risas recordando sus primeros años.

Del vellón de oveja a una pieza 100% artesanal y auténtica

Uno de los aspectos que más disfruta Patricia es el proceso completo de transformación de la materia prima. Su trabajo comienza con el vellón de lana, que atraviesa distintas etapas hasta convertirse en un hilo y, finalmente, en una pieza textil.

Esa transformación es una de las experiencias que más satisfacción le genera. "Vos iniciás con pocas palabras con el vellón de oveja, y decís: 'Está todo sucio, no sirve para nada’, y después terminás todo ese proceso en una prenda y decís: '¡Wow! Hice esto con mis manos', es mágico", expresó.

Actualmente, Patricia trabaja con diferentes tipos de telares, con el paso de los años incorporó otras estructuras y técnicas, entre ellas el telar criollo y el de cuatro cuadros. Cada herramienta le permite explorar distintas posibilidades y ampliar el abanico de piezas que confecciona. En PC Tejidos se pueden encontrar ponchos, ruanas, chales, caminos de mesa y pie de cama, elaborados a partir de hilados de lana de oveja y llama. También objetos de decoración, como llamas, que destacan por su suavidad y la precisión de cada detalle. Son piezas que combinan trabajo manual, conocimiento técnico y una búsqueda por mantener vivas formas tradicionales de producción.

Una pasión que también se transmite para que no muera

Aunque su vínculo con el tejido comenzó como una manera de salir de casa, pronto se convirtió en una actividad central en su vida. "Me enamoré tanto de la técnica, de lograr los resultados. Ya hace 15 años que estoy en este mundo. Es una pasión para mí, me encanta", aseguró.

Hoy, además de dedicarse a la producción de sus propias piezas, Patricia comenzó a compartir lo aprendido. Actualmente enseña técnicas de tejido al telar y de hilado en el Mercado Artesanal, una experiencia que le permite continuar creciendo dentro del oficio y acercar estos saberes a otras personas.

Así, su recorrido no se limita a la elaboración de objetos textiles. También encuentra en la enseñanza una forma de preservar conocimientos que requieren tiempo, práctica y transmisión directa para mantenerse vigentes.

Quienes quieran conocer sus trabajos, consultar por sus productos o participar de sus talleres pueden encontrarla en Instagram como @prc-tejidos. También es posible llegar hasta su casa en San Martín a través de la Ruta del Algarrobo, un recorrido que permite descubrir distintos espacios dedicados al tejido artesanal.