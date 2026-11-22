El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, visitó el stand de DIARIO DE CUYO en la feria de la Fiesta Nacional del Sol , donde dialogó sobre el desarrollo de esta nueva edición, el balance de las actividades y la importancia de generar espacios de encuentro para los sanjuaninos.

Orrego recibió a autoridades de Chile y Austria en la previa de la Fiesta Nacional del Sol

Durante la entrevista, el mandatario realizó un balance positivo de la celebración y destacó especialmente su carácter familiar. "Más que un gran espectáculo, la Fiesta Nacional del Sol es la oportunidad de reencontrarnos en familia. Y los sanjuaninos somos una gran familia" , expresó.

Orrego sostuvo que la fiesta representa una oportunidad para mostrar la identidad provincial, sus tradiciones y también el potencial productivo de San Juan . En ese sentido, hizo hincapié en la importancia del Fórum de Ideas y las rondas de negocios , espacios que buscan generar vínculos comerciales y abrir nuevas oportunidades para empresarios, productores y emprendedores.

Al respecto, remarcó el crecimiento de las reuniones comerciales a lo largo de las distintas ediciones. Según detalló, en 2024 se concretaron alrededor de 140 rondas de negocios , mientras que en 2025 la cifra llegó a unas 160 o 170 . En esta edición, aseguró que se superaron las 400 reuniones de negocios .

"Nos da la oportunidad de que participen empresarios, productores y emprendedores", señaló. También destacó la presencia de agregados comerciales de otros países, embajadores y empresarios interesados en conocer la producción sanjuanina.

En otro tramo de la entrevista, el gobernador puso en valor la articulación entre el Estado y el sector privado para llevar adelante la Fiesta Nacional del Sol. Agradeció a las empresas que acompañaron como auspiciantes y señaló que sus aportes, junto con los recursos del Gobierno provincial y la recaudación de entradas, permiten contar con artistas de nivel nacional.

Sobre el desarrollo de la celebración, Orrego reconoció que cada edición representa una oportunidad para aprender y mejorar. "Siempre estas fiestas tienen que evolucionar. Por eso cada vez aspiramos a ser mejores", afirmó, y agregó que, una vez finalizado el evento, realizarán una evaluación para identificar los aspectos que pueden perfeccionarse.

Los espectáculos y una preferencia por el cuarteto

Consultado sobre los artistas que pasaron y los que todavía forman parte de la programación, Orrego reconoció su gusto por el cuarteto y aseguró que disfrutó especialmente de los espectáculos.

También mencionó su entusiasmo por haber podido ver nuevamente a Dambiónica y destacó a artistas como La Pepa Brizuela y Ángela Leiva, sobre quien resaltó su presencia en un género musical históricamente vinculado a bandas masculinas.

Entre la Fiesta del Sol y la alegría por Boca

Sobre el final de la charla, hubo lugar para el fútbol. Al ser consultado sobre qué lo había hecho disfrutar más, si los espectáculos de la Fiesta Nacional del Sol o el triunfo de Boca, el gobernador respondió entre risas que estaba "parejo".

"Gracias a Dios, estas tres copitas al hilo han sido como una bocanada de aire en el cuerpo", comentó, en referencia al presente del equipo xeneize. Incluso aprovechó para enviar un saludo a los hinchas de River, entre bromas.

La visita de Marcelo Orrego al stand de DIARIO DE CUYO dejó una charla que recorrió distintos aspectos de la Fiesta Nacional del Sol: desde su identidad cultural y familiar hasta las oportunidades comerciales, los espectáculos y las pasiones futboleras.