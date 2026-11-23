La idea estuvo dando vueltas durante 15 años, tuvo distintos nombres y varias veces estuvo a punto de convertirse en realidad. Sin embargo, recién hace tres años Gabriela Vega encontró el momento para ponerla en marcha. Así nació Las Mulatas, un emprendimiento de Santa Lucía que tiene como protagonista a los alfajores artesanales, pero que destaca por la variedad de sabores, la elaboración propia de sus ingredientes y un modelo de producción basado en la economía circular.

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Chef pastelera de profesión, Gabriela encontró en la panificación dulce una manera de unir sus conocimientos, creatividad y una pasión que llevaba mucho tiempo esperando su oportunidad. Aunque se dedica a la pastelería y realiza trabajos para eventos, Las Mulatas se convirtió en su actividad principal.

La decisión de lanzarse con el proyecto llegó después de participar en diferentes concursos vinculados a la elaboración de alfajores. Esa experiencia terminó de convencerla de que era momento de apostar por una propuesta propia y darle forma a aquella idea que había madurado durante años.

Uno de los aspectos que diferencia a Las Mulatas es su sistema de producción. Gabriela explicó en contacto con DIARIO DE CUYO que el proyecto funciona bajo un esquema de economía circular. Esto quiere decir que producen sus propios frutos secos, los utilizan para elaborar mermeladas y otros ingredientes destinados a los alfajores y, a partir de los desperdicios que genera el proceso, confeccionan cuencos.

"Es un emprendimiento circular, sustentable y sostenible" , definió. De esta manera, la propuesta no se limita a la elaboración de slfsjotrd, sino que busca aprovechar los recursos y darles una nueva utilidad a los materiales que quedan de cada etapa.

La producción propia también tiene un impacto directo en el resultado final. Algunas de las variedades incorporan mermeladas elaboradas por Gabriela con frutos que producen y procesan, como ocurre con los alfajores de higo y de uva, que tienen como base pasas de estas frutas que ellos mismos cultivan.

La variedad es uno de los sellos de Las Mulatas. Gabriela reconoce que el consumo de alfajores cambió y por eso decidió apostar a la variedad, ofreciendo desde los tradicionales de dulce de leche hasta propuestas que sorprenden.

Entre ellas aparecen el alfajor de crema de avellanas y el de chocolate Dubai, una variedad que combina chocolate y pistacho y que logró una recepción que incluso sorprendió a su creadora. "Yo no les tenía fe, pero pegó", contó entre risas.

El pistacho, de hecho, se convirtió en uno de los sabores más elegidos, junto con el de frutos rojos y mantecol. Sin embargo, la carta también conserva alternativas para quienes buscan combinaciones más tradicionales o diferentes perfiles de sabor. Hay alfajores también de quinoto al whisky, ciruela, maracuyá, limón, higo y uva, además de opciones rellenas con crema Bon o Bon y un cookie americano. La variedad permite recorrer desde sabores frutales hasta propuestas más golosas y combinaciones menos habituales.

Entre todos ellos, Gabriela tiene un favorito personal: el de nuez confitada. Se trata de una preparación con masa de nuez, relleno de dulce de leche y baño de azúcar, una combinación que representa parte de la identidad artesanal que busca imprimirle a sus productos.

"Es el que a mí me gusta", reconoció. De todos modos, aseguró que cada variedad pasa por un proceso de prueba antes de llegar al público: "Cualquiera de todos los alfajores que te lleves te van a gustar porque están todos ya probados. Todos están testeados".

Dónde encontrar los alfajores de Gabriela Vega

Quienes quieran conocer las propuestas que contempla Las Mulatas, pueden acercarse todos los fines de semana a la Feria de las Pulgas, donde tiene un puesto fijo en el patio de comidas.

También es posible conocer sus productos y novedades a través de las redes sociales. Se encuentra en Instagram como @GabrielaVegaPastelería.