La Fiesta Nacional del Sol vivió este domingo una de sus jornadas más convocantes. Pasadas las 22, más de 100 mil sanjuaninos y visitantes disfrutaban de las propuestas musicales, culturales y recreativas en el predio.

La tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026 alcanzó un récord de asistencia y superó las 100 mil personas en el predio, según informaron desde la organización. El dato se registró pasadas las 22 de este domingo 22 de noviembre, en una jornada que reunió a sanjuaninos y turistas en torno a una amplia propuesta de espectáculos y actividades.

La convocatoria se repartió entre los distintos espacios de la celebración. La feria temática, el espectáculo artístico en el Velódromo Vicente Chancay y los recitales en el Estadio del Bicentenario fueron algunos de los principales atractivos de la noche.

A su vez, el Espacio Federal ofreció una vidriera para conocer las propuestas y expresiones culturales de los 19 departamentos de San Juan, en una edición que combina música, historia, identidad y entretenimiento.