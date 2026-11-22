El espacio de la Secretaría de Deportes aporta vértigo y adrenalina para los más chicos.

En la FNS 2026 hay una amplia oferta deportiva para el público.

La Feria Temática de la FNS 2026 ofrece un sin fin de propuestas recreativas. Una de las más convocantes es la que desarrolla la Secretaría de Deportes. Con más de 20 canchas, los chicos tienen la posibilidad de divertirse practicando desde fútbol hasta kayak.

Ni bien la feria abre sus puertas, los más chicos deciden desafiar la adrenalina. Copan las canchas para practicar las disciplinas deportivas tradicionales como vóley, fútbol, basquet ball, handaball, hockey sobre césped, ping pong, y diferentes artes marciales.

Aunque los más osados buscan las propuestas más novedosas en las que deben poner en juego el vértigo, su habilidad y resistencia física. Algunos optan por vivenciar la práctica de kayak en el lago artificial que la secretaría instaló en el predio de la Feria. Y hacen fila para poder calzarse el chaleco salvavidas y subirse al kayak para impulsarse con los remos. A la mayoría le cuesta cumplir la rutina, pero cuentan con la asistencia de personal que los ayuda a dirigir la embarcación.

Otro de los puestos más convocantes para los más atrevidos es el de parkour. Chicas y chicos hacen fila para comenzar a trepar diferentes estructuras, saltar y dar vueltas en las colchonetas para completar un circuito en el que sobra adrenalina.

Diversión para todas las edades en la FNS 2026 Esta ciudad deportiva también está pensada para todas las edades. En este contexto, las personas mayores pueden entretenerse probando punteria en el sapo, siempre que tengan lugar disponible, Es que los chicos también se divierten con este juego.