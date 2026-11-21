Diferentes cámaras del rubro participan de la Feria Temática de la FNS 2026 para crear vínculos entre esta industria y la gente.

Con el objetivo de acercar la actividad minera de la provincia a los sanjuaninos, algunas cámaras afines al rubro participan de la Feria Temática de la FNS 2026 en el Velódromo Vicente Chancay, en un espacio compartido en el sector Oeste del predio ferial.

Con diferentes propuestas CASEMI, CAPRIMSA y CASETIC le muestran a la gente los avances de esta industria minera en la provincia, con la cantidad de proyectos mineros en marcha, las opciones laborales que ofrece el campo, las herramientas tecnológicas aplicadas al rubro y las alternativas que tienen las empresas de formar parte de las distintas cámaras a fines, teniendo en cuenta desde los pasos a seguir para asociarse hasta los beneficios que se obtiene por hacerlo.

Puesto de CAPRIMSA en la FNS 2026. Panorama minero en la FNS 2026 El objetivo de estas cámaras con su participación en la FNS 2026 es crear un vínculo entre la minería y los sanjuaninos. Y recurren a diferentes propuestas para cumplir con esta meta.

En el puesto de CASEMI (Cámara de Servicios Mineros de San Juan), FUTI es el que recibe a la gente. Es un chatbot que está en una pantalla y que charla con el público tras escanear el código QR que aparece en esa pantalla.

FUTI le cuenta a quienes se acercan a charlar con él algunos detalles de la actividad como que en San Juan hay actualmente 30 proyectos mineros en marcha. Esta charla también incluye un concurso de preguntas y respuestas para testear cuánto saben los sanjuaninos de la minería en San Juan. Hay premios para los que obtienen mayor puntaje.