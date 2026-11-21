Con el objetivo de acercar la actividad minera de la provincia a los sanjuaninos, algunas cámaras afines al rubro participan de la Feria Temática de la FNS 2026 en el Velódromo Vicente Chancay, en un espacio compartido en el sector Oeste del predio ferial.
Con diferentes propuestas CASEMI, CAPRIMSA y CASETIC le muestran a la gente los avances de esta industria minera en la provincia, con la cantidad de proyectos mineros en marcha, las opciones laborales que ofrece el campo, las herramientas tecnológicas aplicadas al rubro y las alternativas que tienen las empresas de formar parte de las distintas cámaras a fines, teniendo en cuenta desde los pasos a seguir para asociarse hasta los beneficios que se obtiene por hacerlo.
Puesto de CAPRIMSA en la FNS 2026.
Panorama minero en la FNS 2026
El objetivo de estas cámaras con su participación en la FNS 2026 es crear un vínculo entre la minería y los sanjuaninos. Y recurren a diferentes propuestas para cumplir con esta meta.
En el puesto de CASEMI (Cámara de Servicios Mineros de San Juan), FUTI es el que recibe a la gente. Es un chatbot que está en una pantalla y que charla con el público tras escanear el código QR que aparece en esa pantalla.
FUTI le cuenta a quienes se acercan a charlar con él algunos detalles de la actividad como que en San Juan hay actualmente 30 proyectos mineros en marcha. Esta charla también incluye un concurso de preguntas y respuestas para testear cuánto saben los sanjuaninos de la minería en San Juan. Hay premios para los que obtienen mayor puntaje.
Puesto de CASETIC en la FNS 2026.
En el stand de CAPRIMSA (Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan), apuntan a brindarle al público información de servicio. Por un lado le cuentan a la gente sobre los beneficios y servicios que la Cámara presta a las empresas asociadas. Y, por otro, informa a los sanjuaninos sobre las opciones laborales disponibles en la actividad minera. De esta manera, actualiza la información tanto para las empresas como para el ciudadano común.
Puesto de CASEMI en la FNS 2026.
En tanto que en el puesto de CASETIC (Cámara de Empresas de Tecnología de la Información y Comunicaciones de San Juan) la propuesta apunta a difundir entre el público que asiste a la FNS 2026 las propuestas tecnológicas aplicables a la industria minera disponibles en San Juan, desde las plataformas hasta el uso de Inteligencia Artificial para lograr mejores y más rápidos resultados.
Desde esta Cámara dijeron que esta propuesta apunta especialmente a un público joven, especialmente a estudiantes secundarios que aspirar a seguir una carrera universitaria afín a la industria minera.