San Juan tendrá este sábado 21 de noviembre una jornada marcada por el calor, los cambios en la dirección del viento y la posibilidad de tormentas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional , la temperatura llegará a los 35°C durante la tarde, aunque el panorama comenzará a cambiar con el avance de las horas y la llegada de condiciones de inestabilidad.

La mañana comenzará con condiciones más agradables, una temperatura mínima de 16°C y cielo parcialmente nublado. El viento soplará desde el sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Sin embargo, el escenario cambiará durante la tarde, cuando se espera el momento de mayor calor. El termómetro alcanzará los 35°C y el cielo estará acompañado por tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

A estas condiciones se sumará el viento del sector oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h . Además, el SMN anticipó ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que se espera una tarde con condiciones cambiantes.

Durante la noche llegará otro cambio en el panorama meteorológico. La temperatura descenderá hasta los 25°C, pero continuará la inestabilidad, esta vez con probabilidad de chaparrones de entre el 10% y el 40%.

El viento rotará nuevamente hacia el sur, mantendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h y podría registrar ráfagas de entre 51 y 59 km/h, las más intensas previstas para la jornada.

Cómo seguirá el tiempo en San Juan durante los próximos días

Después del pico de calor de este sábado, el pronóstico anticipa un descenso de las temperaturas máximas durante el domingo y el comienzo de la próxima semana.

Para el domingo se espera una mínima de 20°C y una máxima de 29°C, mientras que el lunes los valores oscilarán entre los 18°C y los 30°C. El martes será algo más fresco, con una máxima prevista de 26°C y una mínima de 20°C.

Hacia la segunda mitad de la semana, el calor volverá a ganar protagonismo en San Juan. Las máximas previstas serán de 28°C el miércoles, 30°C el jueves y 34°C el viernes, en una tendencia de ascenso gradual de las temperaturas.

Pronóstico para San Juan

Clima de San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

Geografía de San Juan

La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.