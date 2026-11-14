El calor silencioso: cuatro especialistas explican cómo afecta a nogal, uva de mesa, olivo y pomáceas

Golpe de sol en hasta la mitad de la cosecha de pera y manzana, aceite de oliva con menor rendimiento al punto de haber hecho perder 20.000 hectáreas de olivares en Catamarca, y uvas de mesa que no logran tomar color por noches cada vez más calurosas. Ese fue el diagnóstico que compartieron cuatro especialistas de distintas provincias durante un streaming organizado el 12 de noviembre de 2026 por INDEGAP (Investigación y Desarrollo), una consultora dedicada a la fisiología vegetal, el estrés térmico y el microclima agrícola.

El encuentro, que sirvió además para presentar el libro técnico "La Pérdida Silenciosa" , fue conducido por Francisco González Antivilo, director de INDEGAP y doctor en Ciencias Biológicas e ingeniero agrónomo especializado en fisiología vegetal, estrés térmico y microclima agrícola, junto a Rosalía Paz, doctora en Biología Molecular, magíster en Producción Vegetal, licenciada en Genética e investigadora del CONICET, además de gerenta de proyectos de INDEGAP. Ambos son coautores de "La Pérdida Silenciosa" y, antes, de "Sin Planta No Hay Renta", un primer libro técnico centrado en el daño de las heladas. Convocaron a especialistas en nogal, uva de mesa, olivo y pomáceas para repasar, cultivo por cultivo, qué daños provoca el calor extremo y en qué momento del ciclo productivo son más peligrosos.

González Antivilo y Paz explicaron que el título del nuevo libro responde a que, a diferencia de la helada —cuyo daño se nota a las pocas horas—, el calor deteriora la producción de forma gradual y puede no manifestarse plenamente hasta la temporada siguiente. "La Pérdida Silenciosa" está disponible para su descarga en la página de INDEGAP ( indegap.com ) y organiza el problema en tres ejes: las condiciones térmicas dentro de una misma finca, la importancia de medir correctamente la temperatura máxima —mucho más difícil de registrar que la mínima— y la fisiología de los cultivos frente al estrés por calor, con estrategias de manejo tanto pasivas como activas. Según sus autores, se trata de un material de consulta rápida, pensado para productores y técnicos.

Francisco González Antivilo y Rosalía Paz, autores de “La Pérdida Silenciosa”, sostienen que el daño del calor extremo en los cultivos es más difícil de notar que el de una helada. Foto gentileza.

Entre bloque y bloque dedicado a cada cultivo, los conductores presentaron además un concepto propio de su trabajo: la "huella térmica" de cada finca. INDEGAP lleva relevados más de 100 proyectos de modelado térmico a nivel de parcela y encontró que la temperatura no se comporta igual en toda una misma propiedad —por la topografía, la presencia de cultivos de cobertura, construcciones como represas o galpones, la orientación de las hileras y la textura del suelo, entre otros factores—, con diferencias de hasta 5°C en la temperatura máxima dentro de un mismo predio. Ese dato, remarcaron, puede usarse para decidir qué variedad plantar en cada sector de la finca y para calibrar el riego de forma diferenciada.

El caso de mayor relevancia local fue el de la uva de mesa. Beatriz Pugliese, ingeniera agrónoma, doctora en Agronomía y máster en Viticultura y Enología, investigadora del INTA y jefa de cátedra de Viticultura en la carrera de Agronomía de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, explicó que San Juan concentra alrededor del 90% de la producción nacional de uva de mesa en fresco, con una cosecha escalonada que arranca en diciembre.

Pugliese señaló que el factor crítico no es solo la temperatura diurna sino, sobre todo, la nocturna. San Juan suele registrar amplitudes térmicas reducidas en pleno verano —hasta 40°C de día y 30°C de noche—, cuando el desarrollo óptimo del color en las variedades rosadas requeriría temperaturas cercanas a los 20°C durante la noche y 35°C durante el día. A partir de enero, con la fruta en la fase final de maduración, esa combinación hace que la planta "respire" azúcares y ácidos en lugar de sintetizar pigmentos, un fenómeno que los productores describen como fruta que "se plancha": no llega a colorear y tampoco gana grados Brix.

Como el color y el calibre son parámetros que el mercado paga, explicó Pugliese, las variedades rosadas afectadas por el calor quedan con un tono más pálido y acceden a un segmento comercial más acotado. La especialista agregó que el atraso que una ola de calor puede generar en la maduración tiene además un costo comercial directo: la fruta temprana ("primicia") llega a cobrarse hasta el doble que la que ingresa al mercado una vez generalizada la oferta.

San Juan concentra el 90% de la uva de mesa del país, pero las noches cada vez más cálidas le están costando color y precio a sus variedades rosadas.

Frente a esto, el manejo habitual consiste en aplicar un regulador de maduración —generalmente combinado con potasio— para favorecer el movimiento de azúcar hacia la baya, pero la especialista aclaró que esa respuesta no siempre es efectiva: en condiciones de calor extremo la planta deja de estar metabólicamente activa, y en ese estado el regulador pierde sentido fisiológico.

El nogal, con dos ventanas críticas en el Valle de Uco

César Arland, ingeniero agrónomo y asesor técnico especializado en nogales y frutales, a cargo de la consultora ArgenNut, se refirió al cultivo en el Valle de Uco, Mendoza. Explicó que el nogal es una especie "isohídrica": frente a un fuerte déficit de presión de vapor en el aire, cierra sus estomas para no perder agua, pero al hacerlo también deja de fotosintetizar.

Según Arland, las olas de calor durante la floración y el cuaje, en octubre y noviembre, no suelen ser lo suficientemente intensas en el Valle de Uco como para generar daños graves. Los períodos realmente sensibles son otros dos: desde fines de noviembre hasta Navidad, cuando se define el endurecimiento del carozo y, con él, el calibre final del fruto; y desde Navidad hasta mediados de febrero, cuando se completa el llenado de los cotiledones. El estrés por calor en esta segunda etapa puede derivar en semillas mal llenas —conocidas como "chusas"—, que afectan tanto la calidad como el precio final.

En el nogal, el calor más riesgoso no es el de la floración sino el de dos ventanas posteriores: el endurecimiento del carozo y el llenado del fruto.

A diferencia de otros cultivos, Arland no planteó productos ni tecnologías específicas para contrarrestar el daño: su recomendación de manejo pasa por el monitoreo constante de esas dos ventanas y por asegurar que la planta nunca llegue a ellas con falta de agua en el suelo, dada la escasa capacidad de retención de humedad de buena parte de los suelos del Valle de Uco.

El olivo de La Rioja y Catamarca, con 20.000 hectáreas menos

María Cecilia Rousseaux, investigadora de CRILAR-CONICET (La Rioja), centró su exposición en el olivo. Contó que, en la zona olivícola de La Rioja y Catamarca, el punto de partida de sus investigaciones fue un problema comercial: compradores internacionales acusaban de adulteración con aceite de girasol a un producto elaborado en una región sin cultivo de girasol. La explicación estaba en la composición de ácidos grasos del aceite, que resultó estar cayendo en las variedades más plantadas por efecto del calor, en particular de las temperaturas nocturnas. Esa caída del porcentaje de ácido oleico puede dejar al aceite por debajo de los parámetros exigidos para su comercialización como "extra virgen" en el mercado internacional.

Menos ácido oleico y menos rendimiento: así resume María Cecilia Rousseaux el costo del calor extremo para la olivicultura de La Rioja y Catamarca.

Rousseaux explicó además que el calor afecta con más fuerza todavía al rendimiento de aceite que a su calidad: las enzimas responsables de sintetizar ácidos grasos y triglicéridos dejan de estar activas por encima de los 35°C a 40°C, lo que reduce la cantidad de aceite que la planta logra producir durante los días de calor extremo. Según detalló, ese problema de rendimiento llegó a ser tan severo que la superficie plantada con olivo en el valle central de Catamarca perdió cerca de 20.000 hectáreas, al dejar de ser rentable para muchos productores que proyectaban rendimientos de entre 16% y 18% de aceite y terminaban obteniendo apenas 9% o 10%.

En manzana y pera, hasta la mitad de la cosecha se pierde por golpe de sol

Fernando Ibarra, ingeniero agrónomo de la firma Brevia y asesor técnico especializado en pomáceas, aportó la mirada desde la Patagonia norte. Según explicó, las pérdidas por golpe de sol en manzana y pera oscilan entre el 30% y el 50% de la producción por temporada, un daño que depende tanto de la temperatura como de la intensidad de la radiación solar directa sobre el fruto.

Ibarra detalló que la temperatura superficial de una pera o una manzana expuesta al sol puede ubicarse entre 10°C y 15°C por encima de la temperatura ambiente, y que una exposición de apenas 20 minutos a 52°C ya genera necrosis en el fruto, que queda inutilizable incluso para conservación en frío. A temperaturas algo menores se produce un daño más leve —un amarronado conocido como "reflejo"—, que todavía puede comercializarse, aunque su conservación prolongada en frío puede derivar en una escaldadura que termine afectando igualmente su valor comercial. El especialista señaló que la diferencia de precio entre una fruta de primera calidad y una destinada a industria por golpe de sol puede ser de hasta cinco veces, lo que hace que la rentabilidad de cada temporada dependa en gran medida de qué porcentaje de la cosecha resulta afectado.

En manzana y pera, las pérdidas por golpe de sol llegan hasta el 50% de la cosecha, con una diferencia de precio de hasta cinco veces frente a la fruta de primera.

Entre las estrategias de manejo, Ibarra mencionó la incorporación creciente de mallas antigranizo —que, además de su función original, protegen contra el golpe de sol— y productos físicos a base de caolín o de diatomeas, que forman una barrera protectora sobre el fruto aunque son difíciles de retirar por completo en el packing. Consultado sobre las perspectivas para esta temporada, anticipó que se esperan nuevas olas de calor y recomendó reforzar la aplicación de protectores solares y avanzar en la instalación de mallas antigranizo como la opción más efectiva a futuro.

Sobre el cierre, Paz insistió en que medir bien la temperatura máxima es mucho más complejo de lo que parece, y mucho más difícil que registrar la mínima. Ibarra coincidió y agregó un detalle práctico: una casilla meteorológica mal ubicada u orientada dentro de la finca —expuesta, por ejemplo, al sol de salida o de puesta— puede distorsionar por completo la lectura, sea al amanecer, al atardecer o en el pico del mediodía. Un recordatorio de que buena parte del manejo frente al calor extremo empieza por saber si realmente se está midiendo bien lo que está pasando en la finca.