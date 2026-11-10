Se vienen días de calor extremo en San Juan: hasta 38°C y tormentas hacia el viernes

San Juan se prepara para tres días en los que el calor será protagonista, con temperaturas que escalarán hasta los 38°C y un cierre de semana marcado por viento y tormentas. El ascenso comenzará este miércoles, alcanzará su punto máximo el jueves y continuará el viernes, antes de que la inestabilidad provoque un descenso de la temperatura durante el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional , el miércoles 11 tendrá una mínima de 15°C y una máxima de 35°C , con cielo algo nublado durante toda la jornada y sin probabilidades de precipitaciones. Durante la tarde se espera viento del sector norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora, aunque sin ráfagas significativas.

El salto más fuerte llegará apenas 24 horas después. Para el jueves 12, el organismo oficial anticipa una mínima de 19°C y una máxima de 38°C , convirtiéndolo en el día más caluroso de toda la semana. El cielo estará parcialmente nublado durante la primera mitad de la jornada y aumentará la nubosidad hacia la tarde y la noche, mientras continuará predominando el viento norte.

El viernes 13 comenzará todavía bajo condiciones de mucho calor. La mínima prevista es de 23°C y la máxima alcanzará los 36°C , con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana. La probabilidad de lluvia será muy baja en esa primera mitad del día, de apenas entre 0% y 10%.

Sin embargo, el escenario cambiará durante la tarde y la noche . El SMN anticipa tormentas aisladas , con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% , acompañadas por viento que ganará intensidad. Las velocidades podrían ubicarse entre 23 y 31 kilómetros por hora y las ráfagas alcanzar entre 42 y 50 km/h , según el pronóstico actualizado.

El cambio marcará el final de una seguidilla de tres jornadas en ascenso, que llevará al Gran San Juan desde los 35°C del miércoles hasta el pico de 38°C del jueves y mantendrá temperaturas elevadas durante buena parte del viernes.

El fin de semana llega con alivio, pero también con tormentas

Después del calor intenso, el sábado 14 traerá una caída marcada de la temperatura. El SMN anticipa una mínima de 20°C y una máxima de apenas 28°C, diez grados menos que el registro esperado para el jueves. La inestabilidad continuará durante toda la jornada, con tormentas aisladas y probabilidades de lluvia de entre 10% y 40%.

Para el domingo 15 se espera una mínima de 16°C y una máxima cercana a los 30°C. También habrá chances de precipitaciones, con chaparrones o tormentas aisladas en distintos momentos del día, mientras hacia la tarde y noche podrían volver a registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El pronóstico plantea una marcada transición en pocos días: 35°C el miércoles, 38°C el jueves y 36°C el viernes, antes del ingreso de la inestabilidad que hará caer la máxima hasta los 28°C durante el sábado.