    • 10 de noviembre de 2026 - 13:25

    Orrego entregó 1.920 computadoras a estudiantes de Rivadavia y el programa ya llega a 16 departamentos

    Los equipos fueron destinados a alumnos de Primaria y Secundaria. Las próximas entregas serán en 25 de Mayo, Calingasta y escuelas secundarias de Rawson.

    De los equipos distribuidos en Rivadavia, 1.138 fueron para alumnos de Primaria y 782 para estudiantes de Secundaria.

    De los equipos distribuidos en Rivadavia, 1.138 fueron para alumnos de Primaria y 782 para estudiantes de Secundaria.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes una nueva entrega de computadoras en Rivadavia, donde 1.920 estudiantes de escuelas estatales recibieron dispositivos en el marco del programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro”. El acto se realizó en el complejo Cepas Sanjuaninas y reunió a autoridades provinciales y municipales.

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    Del total distribuido, 1.138 computadoras fueron destinadas a alumnos de nivel Primario y 782 a estudiantes de Secundaria. La iniciativa apunta a incorporar herramientas tecnológicas a las aulas y ampliar el acceso a dispositivos para estudiantes de distintos departamentos de la provincia.

    Junto a Orrego participaron el vicegobernador Fabián Martín; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; y otras autoridades provinciales y municipales.

    El programa sigue sumando departamentos

    Con la entrega realizada en Rivadavia, el programa continúa ampliando su cobertura territorial. Hasta el momento ya alcanzó a estudiantes de Valle Fértil, Iglesia, Santa Lucía, Zonda, Ullum, Capital, Albardón, San Martín, Angaco, 9 de Julio, Pocito, Caucete, Chimbas, Jáchal, Sarmiento y Rivadavia.

    Además, ya se realizaron entregas destinadas a estudiantes de nivel Primario de Rawson, mientras que las próximas etapas contemplan nuevos operativos en 25 de Mayo, Calingasta y escuelas secundarias de Rawson. A ese despliegue se suma la distribución de 3.000 computadoras para docentes, dentro de una estrategia que busca incorporar tecnología tanto en el aprendizaje de los estudiantes como en el trabajo cotidiano de los educadores.

    Quiénes reciben las computadoras

    El programa “Maestro de América, cultivando el futuro” está destinado a estudiantes de quinto grado de Primaria y segundo año de Secundaria, además de docentes que forman parte del sistema educativo provincial. La iniciativa es impulsada de manera conjunta por los ministerios de Educación y de Economía, Hacienda y Finanzas, con el objetivo de fortalecer la incorporación de herramientas digitales en los procesos educativos.

    La política de equipamiento se complementa con instancias de formación digital para docentes y con otros programas que actualmente desarrolla la provincia, como el Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, EDUGE, “Transformar la Secundaria” y “Modo Matemática”. La compra de los equipos contó además con la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), organismo que acompañó a San Juan durante los procesos de adquisición.

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