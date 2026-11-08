Marcelo Orrego destacó el discurso de León XIV en el Palacio Libertad: "Nos dejó un mensaje de diálogo, esperanza y defensa de la vida"

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este domingo del acto oficial en el Palacio Libertad donde el Papa León XIV brindó su primer discurso en suelo argentino. Al finalizar la ceremonia, el mandatario sanjuanino valoró el impacto de la visita apostólica y analizó los conceptos institucionales y sociales vertidos por el Santo Padre ante las máximas autoridades de la Nación.

Orrego calificó como "espectacular en todos los sentidos" la alocución del Pontífice y remarcó la huella personal e institucional que dejó en los presentes. "En lo personal me llevo una sensación sumamente importante como ser humano. Como gobernador, me da la pauta de que esta responsabilidad tiene que estar más motivada que nunca", expresó la primera autoridad provincial tras el encuentro.

Durante su análisis de la alocución, el mandatario provincial puso especial énfasis en el llamado a la concordia y el consenso en la gestión pública. En ese sentido, sostuvo que la Argentina debe encaminarse "hacia un país donde haya más diálogo, donde haya más consenso, donde se respete la libertad y la vida de las personas", coincidiendo con el pedido de León XIV de superar las diferencias políticas y consolidar la paz en tiempos complejos.

Un punto clave destacado por el Gobernador de San Juan fue la mención papal sobre los desafíos globales de la agenda ambiental y el desarrollo tecnológico. Según Orrego, el Santo Padre "habló sobre los temas que son desafíos para el mundo, la inteligencia artificial y la transición energética", contexto en el cual ponderó el rol del país y de la provincia en la materia. "Se refirió a los minerales y recursos naturales que tiene la Argentina, como el cobre y el litio, que ayudan a tener un mejor ambiente y generan todo lo que es la electromovilidad", subrayó.

Consultado sobre las reflexiones más profundas del mensaje de León XIV, Orrego respaldó la postura expresada por el líder de la Iglesia Católica respecto al valor de la vida humana. "Una de las reflexiones fundamentales tuvo que ver claramente con el tema de las dos vidas, un tema que interpela a todo el mundo. Para los que somos católicos y creemos en esto, es algo esencial", afirmó.