Ischigualasto: refuerzan tecnología en CAPS de Valle Fértil por El Niño

Autoridades del Parque Provincial Ischigualasto les donaran antenas para mejorar la señal de Internet y batería para el funcionamiento de una radio.

Ischigualasto continúa con las donaciones para mejorar la calidad de vida de la gente de Valle Fértil.

Las autoridades del Parque Provincial Ischigualasto continúan contribuyendo para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Valle Fértil. En esta ocasión reforzará la tecnología en dos CAPS del departamento para hacerle frente a las condiciones climáticas generadas por El Niño.

Juan Pablo Teja Godoy, administrador del Parque dijo, que estas donaciones se realizan teniendo en cuenta las limitaciones que tienen algunos centros sanitarios en cuanto a comunicación.

El Ischigualasto ya tienen la batería que donarán al CAPS de Usno. (Gentileza) Las donaciones de Ischigualasto para comunicación Una de las donaciones que realizarán desde Ischigualasto se entregará este viernes 13 de noviembre al Centro de Salud de Usno. Se trata de una batería para asegurar el funcionamiento de la radio que utilizan para comunicarse. ‘Es usual que este centro sanitario de Usno, como el pueblo en general, se quede sin luz cuando llueve intensamente. Por eso le vamos a donar la batería para que, aún sin electricidad, puedan hacer funcionar la radio y comunicarse a través de la frecuencia que maneja la red de Gobierno’, sostuvo Teja Godoy.

El funcionario agregó que la entrega de la batería a este centro sanitario se realizará el próximo viernes 13 de noviembre, con la compañía de gente de Protección Civil que se encargará de su instalación.

Antenas para mejorar la señal de Internet El Centro de Salud de Usno también recibirá una antena para mejorar la señal de Internet. Pero no será el único CAPS en recibir este elemento para mejorar la comunicación, el centro sanitario de Chucuma también será destinatario de esta donación. ‘A ambos CAPS le vamos a entregar estos elementos, tras realizar las gestiones ante la diputada María Rita Lazcano, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los elegimos porque ambos están muy cerca de los ríos en el Valle y quedan aislados cuando llueve intensamente y los caudales crecen. Necesitan tener comunicación segura y efectiva, preparándose para las contingencias que puede provocar El Niño’, dijo Teja Godoy.