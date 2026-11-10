De la cancha del barrio al Estadio del Bicentenario: gran encuentro de las Escuelas de Iniciación Deportiva

El césped del Estadio del Bicentenario suele recibir a equipos profesionales e instancias de alta competencia. Pero, en una jornada colmada de emociones y risas, el coloso pocitano abrió sus puertas para recibir a cientos de chicos que forman parte de las Escuelas de Iniciación Deportiva (EID) de toda la provincia, y que participaron de un encuentro futbolero.

Se vienen días de calor extremo en San Juan: hasta 38°C y tormentas hacia el viernes

Lo que habitualmente transcurre en la cancha del barrio, en el playón municipal o en el club vecinal se trasladó al campo de juego profesional en un encuentro que puso al deporte de base en el centro de la escena como herramienta indispensable de contención, aprendizaje y crecimiento personal, gracias a una iniciativa de la Secretaría de Deportes de la provincia.

Desde temprano, las tribunas y los accesos al estadio mostraron un colorido particular: familias, profesores y delegaciones de distintos puntos de San Juan acompañando a los jóvenes deportistas. Durante toda la jornada, cada partido y cada jugada se vivieron en un clima festivo donde el resultado anecdótico cedió el protagonismo a la integración social.

El encuentro tuvo como pilar fundamental la promoción de valores como:

Las Escuelas de Iniciación Deportiva forman parte de una política pública provincial orientada a descentralizar la práctica deportiva y garantizar espacios gratuitos de formación y participación . Este programa permite que niños y adolescentes de barrios apartados y zonas rurales accedan a la enseñanza técnica y a la contención social que brinda la práctica sistemática de una disciplina.

Con este encuentro masivo en Pocito, las autoridades provinciales renovaron su compromiso de seguir impulsando el deporte en cada departamento de la provincia. La propuesta no solo busca detectar nuevos talentos, sino primordialmente generar un impacto positivo en la salud física, mental y comunitaria de las futuras generaciones.

El sueño de jugar en la cancha grande

Para la mayoría de los participantes, ingresar al vestuario, recorrer el túnel y pisar el campo del Bicentenario significó cumplir una experiencia inolvidable. Las miradas de asombro y las sonrisas en el terreno de juego reflejaron el valor simbólico de brindar a la infancia espacios de calidad y alta motivación.

La jornada concluyó con aplausos compartidos entre participantes, entrenadores y familias, dejando en claro que el deporte sanjuanino sigue construyendo bases sólidas desde la inclusión, la equidad y las oportunidades para todos.