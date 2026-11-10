Caluroso pero con viento fuerte: cómo estará el tiempo en San Juan este martes 10 de noviembre

San Juan tendrá este martes 10 de noviembre una jornada marcada por los cambios en las condiciones meteorológicas. Aunque se espera una temperatura máxima cercana de 30°C, el pronóstico anticipa un aumento de la intensidad del viento hacia la tarde, cuando las ráfagas podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora.

El panorama comenzará a cambiar después del mediodía. Para la tarde, el organismo prevé viento del sector sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían oscilar entre los 51 y 59 km/h. En ese período, la temperatura alcanzaría los 30 grados y disminuiría considerablemente la posibilidad de lluvias, que se ubicará entre el 0% y el 10%.

Durante la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse. Se espera una temperatura cercana a los 24°C, cielo parcialmente nublado y viento del sur con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Para ese tramo de la jornada no se anticipan precipitaciones.

Más allá del pronóstico para el Gran San Juan, el SMN mantiene una alerta amarilla por viento para sectores del noroeste provincial, donde se esperan condiciones más intensas. En la zona cordillerana, las ráfagas del sector oeste podrían alcanzar los 100 km/h e incluso superar ese registro de manera puntual, con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 km/h.

Para el resto del área comprendida por la advertencia, se prevén vientos del norte de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h.

De esta manera, San Juan tendrá un martes con temperaturas agradables a cálidas, posibles chaparrones durante la primera parte del día y viento como principal protagonista durante la tarde. La recomendación es mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico y a las advertencias oficiales, especialmente en las zonas alcanzadas por la alerta meteorológica.

Clima de San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

Geografía de San Juan

La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.